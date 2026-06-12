鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-13 07:30

《Yahoo Finance》報導，Adobe(ADBE-US)股價周五 (12 日) 大跌 6.7%。市場除了對公司再度失去一位高層主管感到擔憂外，也對 Adobe 正積極推動「免費增值(Freemium)」策略以擴大用戶規模感到壓力。

Adobe大跌6%，財務長跳槽AI晶片商Marvell(圖：Reuters/TPG)

Adobe 宣布，財務長 Dan Durn 將於 6 月 15 日離職，轉任邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 財務長。

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這項人事異動發生在三個月前 Adobe 宣布另一項重大消息之後。當時公司表示，執行長 Shantanu Narayen 將在找到接班人後卸任，結束長達 18 年的任期。

今年稍早，Adobe 與整體軟體產業一樣受到重創。市場擔心人工智慧 (AI) 將顛覆軟體產業，迫使企業改變既有商業模式，導致 Adobe 股價遭遇沉重賣壓。而在此之後，公司始終未能有效收復失土。

在周四的財報電話會議上，Narayen 強調，內容創作與消費需求正出現前所未有的成長。

他表示，「從大方向來看，Adobe 眼前最大的機會，是透過免費增值模式加速獲取新用戶，並提升客戶終身價值。」

Adobe 第二季營收創下歷史新高，達到 66.2 億美元，較去年同期成長 13%。公司也上調了 2026 會計年度的財測。