鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 16:40

美國總統川普預計周二 (26 日) 前往沃爾特 · 里德國家軍事醫學中心 (Walter Reed National Military Medical Center) 接受體檢，這已是他進入第二任期後的第四次公開披露體檢安排。隨著川普將於 6 月滿 80 歲，這次體檢再度引發外界對這位美國史上就職年齡最高總統健康狀況的高度關注。

川普80歲生日前再安排體檢 伴隨更不受約束行為 健康狀況引來外界猜測(圖:shutterstock)

儘管白宮對外宣稱這僅是涉及牙科與內科評估的「年度常規檢查」，但其頻繁的就醫記錄已引起廣泛猜測。

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報導指出，這次行程是川普今年已知第三次看牙醫，頻率遠超多數美國人通常每半年一次的頻率，且去年他也曾有三次看診記錄。雖然川普致力於展現活力與強韌的形象，但進入第二任期一年後，他已顯現出一些明顯的老化跡象，包括腿部浮腫、頸部色斑以及手部淤青，甚至被觀察到嘗試用化妝品遮蓋這些痕跡。

此外，川普已被診斷患有常見的靜脈疾病。去年他曾接受心臟和腹部的高級影像檢查，雖白宮稱之為「預防性」檢查，但在橢圓形辦公室的活動中，他常被發現長時間閉著眼睛。

除了生理狀況，川普的心理與認知健康也受到強烈審視。近期他在社群媒體上於深夜發布大量 (單晚多達 55 篇) 充滿陰謀論的貼文，並被指在公開場合表現出更不受約束的行為，例如更頻繁地抨擊媒體、使用髒話，並在特定話題上反覆長篇大論。

川普似乎意識到這些質疑，多次在集會上強調自己順利通過了多項認知測試，並稱自己「三次都拿了高分」。然而，他也坦承其父親從 85 歲左右開始就受阿茲海默症困擾。當被問及是否擔心遺傳時，川普表現出豁達的態度，表示自己並不思考這個問題，因為「愛怎樣怎樣」。

目前美國正處於與伊朗衝突、全球經濟動盪及 11 月中期選舉的壓力之下，川普的健康問題更具政治敏感性。與前任總統拜登因衰老明顯而放棄連任相比，川普身形更魁梧、氣場更強大，並常以高爾夫球獲勝來證明其「積極生活方式」。