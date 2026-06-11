〈台股盤後〉上沖下洗1456點收跌76點 守住4萬3拉出逾千點下影線
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (11) 日有台積電 (2330-TW) 除息交易等因素影響指數，同時，市場變數還有美伊戰事局勢發展不明的干擾，指數又呈現如大怒神的高幅度震盪，盤中大盤指數高低震盪高達 1456.64 點，終場收在 43149.46 點，下跌 76.08 點或 0.18%，拉出長達 1143.07 點的下影響，全日成交值 1.25 兆元，較昨日萎縮。
在台灣央行總裁楊金龍表示房市管制踩煞車後，昨日大漲 4.54% 的營建類股，今天收盤下跌 0.83%；光學元件類股也未延續全面漲勢，大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 雖上漲，但亞光 (3019-TW)、華晶科 (3059-TW) 下挫作收。 此外，台積電盤中雖然完成填息但隨後股價翻黑，終場以除息參考價的平盤價 2250 元作收。
同時，匯市方面，中東緊張情勢升溫，新台幣兌美元早盤爆量走貶，盤中價觸及近兩個月低點，中午則貶值 8.4 分，暫收 31.752 元。
資深證券分析師簡伯儀指出，受到美國高科技股下跌的影響。台北股市今天指數持續往下回測，盤中出現近期新低，技術面 5 日線跟 10 日線都已經出現下彎的走勢，短期維持偏向整理的態勢。建議在未明顯站回月線並站穩之前，操作上應該還是維持比較偏向保守的看法，弱勢股應該可以在這邊減碼。
台北股市今天早盤大盤開在 43172.21 點，最高 43463.03 點，最低 42006.39 點，高低震盪達 1456.64 點，終場收在 43149.46 點，下跌 76.08 點或 0.18%，市場成交值在 1.25 兆元，較昨日萎縮。電子股下跌 0.2%，占大盤成交值 79.05%；營建類股今天收盤下跌 0.83%，占大盤成交值 0.57%；金融股上漲 0.27%，占大盤成交值 2.91%。
台股今天強勢族群爲石英元件股 晶技 (3042-TW)、安碁 (6174-TW)、加高 (8182-TW) 收在漲停價，主要在產品漲價題材及去年的比較基期低；而 IC 載板類股，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 股價同步收黑。
在權值股方面，台積電收平盤，鴻海 (2317-TW) 下跌 4.5 元 1.71%，收盤報 258.5 元，聯發科 (2454-TW) 收盤下跌 70 元 1.68%，收盤價報 4085 元。
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