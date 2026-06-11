鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-11 14:21

台股今 (11) 日有台積電 (2330-TW) 除息交易等因素影響指數，同時，市場變數還有美伊戰事局勢發展不明的干擾，指數又呈現如大怒神的高幅度震盪，盤中大盤指數高低震盪高達 1456.64 點，終場收在 43149.46 點，下跌 76.08 點或 0.18%，拉出長達 1143.07 點的下影響，全日成交值 1.25 兆元，較昨日萎縮。

〈台股盤後〉上沖下洗1456點收跌76點 守住4萬3拉出逾千點下影線 。(鉅亨網記者張欽發攝)

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資深證券分析師簡伯儀指出，受到美國高科技股下跌的影響。台北股市今天指數持續往下回測，盤中出現近期新低，技術面 5 日線跟 10 日線都已經出現下彎的走勢，短期維持偏向整理的態勢。建議在未明顯站回月線並站穩之前，操作上應該還是維持比較偏向保守的看法，弱勢股應該可以在這邊減碼。

台北股市今天早盤大盤開在 43172.21 點，最高 43463.03 點，最低 42006.39 點，高低震盪達 1456.64 點，終場收在 43149.46 點，下跌 76.08 點或 0.18%，市場成交值在 1.25 兆元，較昨日萎縮。電子股下跌 0.2%，占大盤成交值 79.05%；營建類股今天收盤下跌 0.83%，占大盤成交值 0.57%；金融股上漲 0.27%，占大盤成交值 2.91%。