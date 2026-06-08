鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-08 14:30

台股今 (8) 日受美股上周五大跌影響，開盤隨即跳水狂瀉逾 2,700 點，創史上最大跌點，重挫超過 5.5%，包括上周漲多的 AI 科技股今日多檔湧現拋售潮，電子權值股也成殺盤重心，包括台積電 (2330-TW) 重跌 4.8%，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 則是一度跌逾 7-8%，盤中在台積電跌幅收斂下，指數跌幅收斂，終場收 43,502.78 點，重跌 1568.16 點或 3.48%，創史上第 3 大跌點，成交量收 1.13 兆元。累計連續三個交易日下跌共 2956.38 點。

受美股大跌，今日亞股部分，韓股一度爆跌出現融斷，日股則跌幅超過 4%。台灣 OTC(櫃買市場) 則失守月線，因 AI 科技題材股漲多賣壓沉重，重跌 4.21%，跌幅更重於集中市場。

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今日權值股部分，台積電開低走低，最後一盤遭砍 4,454 張，跌破 2,300 元關卡，終場收 2,295 元、跌 70 元或 2.96%；聯發科 (2454 -TW)、鴻海 (2317-TW) 聯袂重挫半根跌停板，日月光投控 (3711-TW) 跌 6%、台達電 (2308-TW) 跌 1.96%。