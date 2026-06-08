鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (8) 日受美股上周五大跌影響，開盤隨即跳水狂瀉逾 2,700 點，創史上最大跌點，重挫超過 5.5%，包括上周漲多的 AI 科技股今日多檔湧現拋售潮，電子權值股也成殺盤重心，包括台積電 (2330-TW) 重跌 4.8%，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 則是一度跌逾 7-8%，盤中在台積電跌幅收斂下，指數跌幅收斂，終場收 43,502.78 點，重跌 1568.16 點或 3.48%，創史上第 3 大跌點，成交量收 1.13 兆元。累計連續三個交易日下跌共 2956.38 點。
受美股大跌，今日亞股部分，韓股一度爆跌出現融斷，日股則跌幅超過 4%。台灣 OTC(櫃買市場) 則失守月線，因 AI 科技題材股漲多賣壓沉重，重跌 4.21%，跌幅更重於集中市場。
今日權值股部分，台積電開低走低，最後一盤遭砍 4,454 張，跌破 2,300 元關卡，終場收 2,295 元、跌 70 元或 2.96%；聯發科 (2454 -TW)、鴻海 (2317-TW) 聯袂重挫半根跌停板，日月光投控 (3711-TW) 跌 6%、台達電 (2308-TW) 跌 1.96%。
今日盤面上，雖多檔遭到下修，但 5 月營收創高的個股卻逆勢上揚，包括川湖 (2059-TW) 漲停板、健策 (3653-TW) 漲 5.5%、高力 (8996-TW) 漲 7%，精測 (6510-TW) 漲半根停版，八貫 (1342-TW) 漲 7.6%。
被動元件則受惠漲價題材，市場需求仍大，較不受大盤走勢影響，包括蜜望實 (8043-TW) 漲停、九豪 (6127-TW) 漲 0.79%，立敦 (6175-TW) 漲 4%。
矽光子族群部分，也受美國光通訊下殺影響，一片哀嚎，眾達 - KY(4977-TW)、前鼎 (4908-TW)、華星光 (4979-TW) 跌停，上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW)、統新 (6426-TW)、東典光電 (6588-TW) 跌幅均超過半根停板。
據統計，今日集中市場跌停家數為 79 家。分析師表示，受國際市場賣壓影響，以及美股費半指數跌幅超過 10%，讓台股短期走勢造成衝擊，資金行情可能稍微止住，加上科技股估值過高問題仍再，在獲利賣壓下，短期多單遭下殺機會仍大。投資人可關注 5 月營收不錯或漲價題材的公司逢低布局。
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