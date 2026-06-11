鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-11 16:34

受惠於全球半導體與 AI 伺服器市場的強勁需求，台灣機械產業迎來爆發期，根據最新統計，5 月單月機械出口值衝上 35.01 億美元，不僅成功打破 2022 年 7 月 (33.81 億美元) 的紀錄，更寫下單月出口歷史新高，台灣機械出口已寫下連續 16 個月正成長的亮眼佳績。

半導體、AI需求引爆！台灣5月機械出口創史上單月新高 寫連16紅。(圖：shutterstock)

觀察各項機械產品表現，5 月電子設備單月出口高達 7.19 億美元，首度突破 7 億美元大關 ，占總機械出口比重達 20.5%，為推升成長的核心產品。累計前 5 月電子設備出口額為 28.57 億美元，較上年同期大幅成長 44.7% ，居出口排行第一。

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其餘主力產品方面，前 5 月出口排名第二與第三的分別為檢量測設備 24.67 億美元、成長 15.3% 及動力傳動件 8.56 億美元、成長 9.7%。

工具機產業方面，目前出口正處於緩慢回升階段，5 月出口金額為 1.94 億美元、年增 2.4%；儘管累計前 5 月仍年減 1.9% ，但主要出口市場已逐漸轉正，預期下半年表現將顯著優於上半年 。

觀察 2026 年 1~5 月台灣機械的前三大出口市場，美國以 38.61 億美元 (占比 26.4%) 位居榜首 ，年增率達 20.7% ；中國大陸以 29.91 億美元 (占比 20.5%) 排名第二，年增 6.2% ；新加坡則以 11.27 億美元 (占比 7.7%) 躍居第三 ，其出口額較去年同期激增 98.2% ，成長力道最為強勁。

在進口方面，台灣內部半導體建廠與設備更新同樣熱絡，5 月機械進口值為 68.49 億美元，年增 25%。1~5 月累計進口總額達 322.21 億美元，較上年同期成長 23.8%。

進口產品與來源方面，最大宗同樣為電子設備 141.06 億美元，占比 43.8%；而主要進口國前三名則分別為日本 56.72 億美元、美國 53.73 億美元與中國大陸 42.82 億美元。

儘管科技浪潮帶來大量訂單 ，機械公會也指出產業當前面臨的二大挑戰，首先是國際局勢不確定性，全球經濟仍受到中東戰事等地緣政治因素干擾。其次是匯率劣勢衝擊競爭力，自 2021 年至 2026 年 6 月初，新台幣匯率僅貶值 10.7%，然而主要競爭對手日幣貶值幅度高達 55.5% ，韓元也累計貶值 43.5%，巨大的匯差對以出口為導向的台灣機械製造業者造成了極大的競爭壓力。