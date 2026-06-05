鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (5) 日早盤在電子權值股、記憶體與老 AI 全倒下，一度狂瀉 1410 點，不過盤中被動元件及金融族群挺身而出，跌幅收斂，終場跌 606.52 點或 1.33%，以 45079.94 點作收，摜破 5 日線，不過守住 4 萬 5 點關卡及 10 日線，周線連 3 紅，成交量 1.23 兆元。
電子權值股今天大多走跌，台積電 (2330-TW) 跌 20 元或 0.84%，收 2365 元，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光 (3711-TW) 皆跌逾 2%，廣達 (2382-TW) 跌逾 3%，台達電 (2308-TW) 跌幅最沈重，跌逾半根停板。不過聯電 (2303-TW) 一枝獨秀，漲逾半根停板。
金融雙雄今天挺身而出，國泰金 (2882-TW) 漲逾半根停板，富邦金 (2881-TW) 漲逾 3%。在國泰雙雄領軍下，金融族群走揚，統一證 (2855-TW)、群益證 (6005-TW) 漲逾半根停板，元大金 (2885-TW) 漲逾 2%。
被動元件族群今天也力挺，蜜望實 (8043-TW) 亮燈漲停鎖死 159.5 元，華新科 (2492-TW) 漲逾半根停板，國巨 *(2327-TW)、立隆電 (2472-TW) 漲逾 3%。
老 AI 族群今天再度回檔修正，電子五哥在廣達領跌下，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 跌逾 2%，英業達 (2356-TW) 跌逾 1%，和碩 (4938-TW) 也小跌 0.1%。
記憶體族群今天跌幅沈重，華邦電 (2344-TW) 慘跌停，南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)、力積電 (6770-TW)、宜鼎 (5289-TW)、宇瞻 (8271-TW)、晶豪科 (3006-TW) 皆跌逾半根停板。
重電族群未能延續前幾日漲勢，今天紛紛臉綠下挫，士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 雙雙亮綠燈，東元 (1504-TW)、中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW) 以及大同 (2371-TW) 都大跌逾半根停板。
線纜族群今天也臉黑，大亞 (1609-TW)、華榮 (1608-TW)、億泰 (1616-TW)、中電 (1611-TW)、合機 (1618-TW) 皆跌逾半根停板，華新 (1605-TW)、大東電 (1623-TW) 則有 3 至 4% 的跌幅。
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