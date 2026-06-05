台股今 (5) 日早盤在電子權值股、記憶體與老 AI 全倒下，一度狂瀉 1410 點，不過盤中被動元件及金融族群挺身而出，跌幅收斂，終場跌 606.52 點或 1.33%，以 45079.94 點作收，摜破 5 日線，不過守住 4 萬 5 點關卡及 10 日線，周線連 3 紅，成交量 1.23 兆元。