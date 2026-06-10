受到美科技股反彈消退，以及美伊局勢再度升溫，台股今 (10) 日開盤走弱，盤中守住 44000 點大關陷入震盪，隨著午後科技權值股全面走弱，指數一路下探，終場收最低點 43225.54 點，下跌 1478.9 點或跌 3.31%，創收盤第 6 大跌點，完全吞掉昨天 1201 點的漲點，並跌破月線，成交量 1.3 兆元。