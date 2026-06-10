鉅亨網記者吳承諦 台北
受到美科技股反彈消退，以及美伊局勢再度升溫，台股今 (10) 日開盤走弱，盤中守住 44000 點大關陷入震盪，隨著午後科技權值股全面走弱，指數一路下探，終場收最低點 43225.54 點，下跌 1478.9 點或跌 3.31%，創收盤第 6 大跌點，完全吞掉昨天 1201 點的漲點，並跌破月線，成交量 1.3 兆元。
權值股一片慘綠，權王台積電 (2330-TW) 下跌 50 元，跌約 2%，收 2255 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 320 元，跌約 7%，收 4155 元；台達電 (2308-TW) 跌近 9%；鴻海 (2317-TW) 跌約 5%，聯電 (2303-TW) 跌約 7%。早盤漲停的國巨 * (2327-TW) 也在尾盤翻黑下跌 7 元作收。
近期盤面焦點記憶體成重災區，力積電 (6770-TW) 跌停，南亞科 (2408-TW) 跌約 8%，旺宏 (2337-TW) 跌約 7%，華邦電 (2344-TW) 跌約 4%。
半導體研調權威 Semianalysis 指出 CPO 量產時程將延後，光通訊族群紛紛走跌，聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW)、光聖 (6442-TW)、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW) 均跌停。
營建類股逆勢走揚，全坤建 (2509-TW)、欣巴巴 (9906-TW)、京城 (2524-TW)、國建 (2501-TW)、聯上發 (2537-TW) 均漲停。
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