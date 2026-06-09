〈台股盤後〉權值股帶頭大反攻 史上第8大漲點1201點重返4萬4大關
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (9) 日顯著回神，不僅權值股一片紅通通，聯發科更強勢亮燈漲停，推升指數終場大漲 1,201.66 點，創史上第 8 大漲點達 44,704.44 點，一舉重返 4 萬 4 千點、站穩月線大關，成交量 1.15 兆元。
權值股今日普遍反彈，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲 1% 內，回升至 2,305 元，聯發科 (2454-TW) 開高走高，午盤過後即深鎖漲停，達 4,475 元，市值回到 7 兆元大關，台達電 (2308-TW) 也大漲 7%，鴻海 (2317-TW) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 雙雙大漲 3-6%。
台股今年一度突破 4 萬 6 千點，在指數拉高下，千點上下的漲跌幅已成常態，今天上漲 1201 點，擠進史上第 8 大漲點，除了 2025 年 4/10 上漲 1608 點排名第 2 大漲點外，史上前 10 大漲點均在今年上半年寫下紀錄。
盤面焦點方面，國巨 *(2327-TW) 今日率先漲停，再度領軍被動元件族群全面上揚，包括密望實 (8043-TW)、華新科 (2492-TW)、凱美 (2375-TW)、台嘉碩 (3221-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、天二科技 (6834-TW)、今展科 (6432-TW) 等共有 20 檔亮燈漲停。
PCB 族群同樣強勢，金像電 (2368-TW) 攻勢再起，亮燈漲停，其他如華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、欣興 (3037-TW)、定穎投控 (3715-TW) 等都有 5% 以上的漲幅。
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