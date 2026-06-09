〈台股盤後〉權值股帶頭大反攻 史上第8大漲點1201點重返4萬4大關

台股今 (9) 日顯著回神，不僅權值股一片紅通通，聯發科更強勢亮燈漲停，推升指數終場大漲 1,201.66 點，創史上第 8 大漲點達 44,704.44 點，一舉重返 4 萬 4 千點、站穩月線大關，成交量 1.15 兆元。

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台股今年一度突破 4 萬 6 千點，在指數拉高下，千點上下的漲跌幅已成常態，今天上漲 1201 點，擠進史上第 8 大漲點，除了 2025 年 4/10 上漲 1608 點排名第 2 大漲點外，史上前 10 大漲點均在今年上半年寫下紀錄。