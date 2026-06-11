〈焦點股〉東方風能5月營收14億元創歷史新高 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東方風能 (7786-TW) 受惠海事工程進入施工高峰，船隊全面投入營運，加上改裝布纜船也已投入專案，帶動船舶稼動率與營運組合優化，推升 5 月營收達 14.79 億元，年月雙成長，並創歷史新高紀錄，激勵東方風能今 (11) 日大漲逾半根停板。
東方風能今天早盤以 126 元開高走高，盤中最高漲至 131 元，漲幅超過 8%，截至 9 點 30 分，股價暫報 130.5 元，漲逾半根停板，一舉站上 5 日線與季線，成交量約 400 張。
東方風能 5 月營收 14.79 億元，月增 14.72%，年增 37.69%；累計今年前 5 月營收 45.41 億元，年增 47.74%。
東方風能指出，除受惠海事工程進入施工高峰，AI 通訊海纜專案也已進入主要認列階段，預計第三季完成建置，營運動能持續走強。
東方風能表示，將持續聚焦離岸能源與 AI 通訊海纜雙主軸，預期至 2030 年新業務營收占比達 40%，其中，天然氣相關業務將成為未來 5 年主要成長動能，預計於今年底攜手 DeepOcean 拓展歐洲天然氣市場，並同步布局東南亞離岸能源商機。
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