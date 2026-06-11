〈焦點股〉東方風能5月營收14億元創歷史新高 漲逾半根停板

東方風能 (7786-TW) 受惠海事工程進入施工高峰，船隊全面投入營運，加上改裝布纜船也已投入專案，帶動船舶稼動率與營運組合優化，推升 5 月營收達 14.79 億元，年月雙成長，並創歷史新高紀錄，激勵東方風能今 (11) 日大漲逾半根停板。