〈美股盤後〉AI燒錢疑慮升溫 晶片股遭拋售 費半重挫4.5%

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-07-25 05:54

美國股市周五 (24 日) 走勢不一，費城半導體指數重挫 4.5%，那斯達克指數收低，投資人在下一批大型科技公司公布財報前，因擔憂人工智慧 (AI) 鉅額支出而拋售晶片股。另一方面，油價下跌為華爾街提供部分支撐，儘管中東衝突仍在持續。

美國股市周五(24日)走勢不一(圖：Reuters/TPG)

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以整周來看，道瓊指數下跌 0.4%，連續第三周收黑。標普 500 與那斯達克指數則連續第二周下跌，其中標普周跌 0.6%，那指周跌 2%。

標普 500 指數 11 大類股中，房地產類股表現最佳，上漲 2.4%，原物料類股以 1.44% 漲幅位居第二。

為市場帶來喘息因素的，是原油期貨周五下跌 3%。在過去 5 個交易日大幅上漲後，交易員選擇獲利了結。此外，消息人士透露，中國正推動重啟陷入停滯的美國與伊朗和平談判。

不過，美國飛彈仍持續攻擊伊朗境內多個目標。此前，美國總統川普誓言將對德黑蘭及其葉門青年運動 (Houthi) 盟友施以「重大軍事懲罰」。

此外，川普政府對來自 60 個貿易夥伴的商品加徵 10% 及 12.5% 的新關稅，理由是這些國家對禁止強迫勞動規定執行不力。此舉正值臨時性的全球 10% 關稅到期之際。

周五公布的數據顯示，美國 7 月服務業活動加速，部分受到 FIFA 世界盃及美國獨立紀念日相關支出的帶動，製造業成長速度則放緩至 3 月以來最低。

美股周五 (24 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 235.60 點，或 0.46%，收 51,947.25 點。

那斯達克指數下跌 161.87 點，或 0.64%，收 24,975.82 點。

S&P 500 指數上漲 3.68 點，或 0.05%，收 7,411.98 點。

費城半導體指數下跌 524.95 點，或 4.25%，收 11,818.89 點。

NYSE FANG + 指數下跌 123.99 點，或 0.73%，收 16,824.50 點。

標普 11 大類股中，房地產類股表現最佳，最大拖累來自科技類股 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.80%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.53%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.65%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.031%；亞馬遜 (AMZN-US) 下挫 0.66%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.93%；日月光 ADR (ASX-US) 下挫 6.64%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 6.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.92%。

企業新聞

三星電子和 SK 海力士將在南韓總統李在明訪問矽谷期間，與美國大型科技公司達成重大協議。根據南韓總統府政策室長，這些協議將包括新型長期記憶體晶片供應合約、戰略投資夥伴關係以及多項合作備忘錄。李在明在舊金山行程中，將與輝達、OpenAI、Anthropic 及博通執行長進行個別會晤。

蘋果下周將在美國推出全新 Apple Upgrade 租賃方案，進一步調整硬體銷售模式。這是蘋果歷來最顯著銷售策略變革，消費者能以較低月付金額取得 iPhone、iPad、Mac 與 Apple Watch，且可在合約期間提前升級或買斷裝置。iPhone 與 Apple Watch 租期採 24 個月方案，Mac 則為 36 個月。

華爾街分析

Andersen Capital Management 執行長 Peter Andersen 認為，過去幾年，投資人因看好 AI 帶來的成長前景而大量湧入科技股，如今開始擔心 AI 需要不斷增加資本支出。

Andersen 表示，「人們開始思考，我們該如何理解這些鉅額支出？在真正看到這些投資轉化為實際獲利之前，我們還需要保持多久的耐心？害怕錯過機會 (FOMO) 正逐漸變成害怕大規模過度建設。」

U.S. Bank Asset Management Group 投資主管 Bill Northey 表示，「中東目前發生的情況，可能透過限制石油流動，以及全球經濟吸收這類衝擊的能力，產生實質的經濟後果。」儘管他認為，考量本周油價大幅上漲，聯準會 (Fed) 下周仍將維持利率不變，但他補充，「主席華許 (Kevin Warsh) 已明確表示，要讓美國的通膨率回到聯準會的目標水準，並將此作為政策選擇依據，我們相信他會說到做到。」

關於晶片股，Northey 認為，「目前只是看到大量資金每天大幅進出這個領域。但如果拉長視角，觀察強勁獲利成長出現在哪裡、目前環境下哪些領域具有這種成長，以及是什麼推動 2026 年和 2027 年的獲利預期，這些公司仍是主要受惠者。我們只是必須理解，這個領域及其周邊仍會持續出現由市場情緒驅動的資金流動。」