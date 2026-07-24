〈能源盤後〉中國斡旋美伊和談 國際油價重挫逾3%但周線仍大漲

鉅亨網編譯許家華 2026-07-25 06:00

市場傳出中國正積極推動美國與伊朗重啟停滯已久的和平談判，提振市場對中東衝突降溫的期待，國際油價周五大幅回落逾 3%，不過受美伊軍事衝突、荷姆茲海峽航運受阻及紅海安全危機影響，布蘭特與美國西德州中級原油 (WTI) 本周仍可望錄得近一成漲幅。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特原油期貨收跌 3.91 美元，跌幅 3.88%，收報每桶 96.78 美元，前一交易日才自 5 月以來首次收在每桶 100 美元以上，本周累計仍上漲近 10%。

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美國西德州中級原油 (WTI) 期貨下跌 2.88 美元，跌幅 3.12%，收報每桶 89.31 美元，本周累計仍上漲 8.27%。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，市場最喜歡的就是和平希望，只要出現任何可能化解衝突的跡象，投資人都願意先行反映，不希望市場陷入持續單邊上漲或下跌的情境。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 則指出，目前能源市場仍處於高度敏感狀態，全球原油庫存依舊偏低，供需平衡可能隨局勢發展迅速改變，因此投資人仍須密切關注中東最新情勢。

本周油價大幅波動，主要受到美國與伊朗互射飛彈、中東戰火持續擴大，以及荷姆茲海峽航運大幅減少影響。此外，葉門胡塞武裝持續攻擊紅海商船，也使全球能源供應風險進一步升高。

美國總統川普日前警告，在胡塞武裝攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪後，美方將對伊朗及其支持的胡塞武裝祭出「重大軍事懲罰」。

另一方面，伊朗據傳要求胡塞武裝，若美國持續攻擊伊朗能源基礎設施，應封鎖曼德海峽 (Bab el-Mandeb)。該航道是全球僅次於荷姆茲海峽的重要能源運輸通道，也是連接紅海與印度洋的重要咽喉。

胡塞武裝本周稍早也宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。由於荷姆茲海峽已受到伊朗封鎖，沙國原本透過陸上管線改道出口原油，如今曼德海峽也面臨威脅，使市場更加擔憂全球能源供應。

不過，船舶追蹤公司 Kpler 最新初步數據顯示，荷姆茲海峽近 3 天每日仍有 3 艘船舶通行，另有兩艘油輪，包括超大型原油運輸船 (VLCC) Noble，也於周四進入波斯灣，顯示航運尚未完全停擺。

曼德海峽方面，Kpler 統計顯示，7 月 23 日商品船通行量由前一天的 26 艘增加至 32 艘，截至 7 月 24 日已有兩艘船完成穿越。

瑞銀 (UBS-US) 分析師 Giovanni Staunovo 表示，目前相關海域仍有船舶持續航行，情況並非市場原先擔憂的全面封鎖，能源運輸雖受干擾，但仍維持部分流通。

摩根大通 (JPM-US) 最新報告則指出，每增加一個月的原油供應中斷，布蘭特原油價格平均將再上漲約每桶 7 至 8 美元。若供應干擾持續 3 個月，布蘭特原油平均價格可能升至每桶 114 美元，能源市場將持續承受供給壓力。

除了中東局勢，俄烏戰事也持續干擾能源供應。俄羅斯表示，周五凌晨對烏克蘭三座港口發動空襲，攻擊目標包括裝卸設施及燃料儲備，以削弱烏克蘭軍事後勤能力。