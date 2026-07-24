鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-25 07:30

《CNBC》報導，美國總統川普周五 (24 日) 表示，其政府將對歐盟啟動貿易調查，目標是撤銷歐盟對美國科技巨頭開出的鉅額罰款，並可能對這個由 27 個成員國組成的聯盟課徵「高額」關稅。

川普在 Truth Social 發布長文，指控歐盟「『洗劫』美國企業，進而洗劫美國納稅人」，並對歐盟近期以 Google 涉嫌在搜尋結果中優先顯示自家服務為由，處以 10 億美元罰款表達強烈不滿。

‌



川普寫道，「歐盟又來了，而且一如往常，直接把矛頭指向偉大的美國企業！」他在貼文中也抨擊歐洲過去對蘋果、Meta 及亞馬遜開出的罰款。

川普聲稱，Google 最近遭到的處罰「沒有任何解釋」。但構歐盟執委會周三發布新聞稿稱，總額 8.9 億歐元的罰款，是因 Google 涉嫌未遵守歐盟《數位市場法》(Digital Markets Act)。該法規旨在加強監管大型科技公司的商業行為。

川普表示，歐盟的這種行為「在川普政府任內不會繼續下去」。他寫道，「美國不是歐洲的『提款機』，我們也絕不允許成為提款機！」

川普表示，美國將「立即」依《1974 年貿易法》(Trade Act of 1974) 第 301 條展開調查。該條款允許美國針對被認定對美國商業造成不公平負擔的行為課徵關稅。

川普政府已多次利用這項關稅權力啟動調查。就在數小時前，美國以涉嫌強迫勞動問題為由，對包括歐盟國家在內 80 多個國家商品加徵 10% 至 12.5% 的新關稅。

周五下午，一項挑戰上述關稅措施的訴訟已向美國國際貿易法院提出。該訴訟由 Liberty Justice Center 代表兩家小型企業提出，主張聯邦政府不當利用第 301 條，實質上恢復川普 2025 年的「解放日」關稅，而該關稅措施今年稍早已遭美國最高法院推翻。

川普周五在貼文中談到歐盟對美國科技公司的態度時表示，「歐盟將為這種非法且極不道德的行為付出非常大的代價，我一直以來都曾就此警告他們。」