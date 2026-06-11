〈房產〉北台灣房市5月市場續亮衰退燈號 台灣央行態度仍居後市關鍵

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-11 11:09

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，5 月燈號維持衰退黃藍燈，分數上稍有進步，從 4 月的 34.3 分，提升至 36.5 分，六大指標項目中的預售屋推案量、來客組數上升。在台灣央行傳出有意鬆綁態度，關注房市話題案影響後市發展。。

市調：北台灣房市5月市場仍顯示衰退燈號 台灣央行態度仍居後市關鍵。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，進入 520 檔期，也是上半年的尾聲，而房市常是上半年優於得面對民俗月、颱風、暑期出遊等利空因素的下半年，建商在推案量上遂有所表現，5 月預售案登場了共 800 億元量體，比前月未及 400 億元有倍數成長，超過 100 億元大案有新竹縣竹北市、竹東鎮的大陸、昌益建設案，北台灣還有約 10 案的總銷皆有數十億元，特別是新竹地區除了前述兩案外，在縣治二期、東區、新豐鄉都有指標案，

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陳炳辰指出，央行表達不再打房說法，回顧 2016 年房地合一稅首波實施之後，當時央行也調整房市政策，不再嚴打房市，房市逐步走出重稅陰霾，如今不無機會曙光可期，且近日股市震盪，趁勢獲利了結佈局其他選擇，又會是與央行軟化態度相輔相成的房市轉機。

而接下來在雙北南港區、大安區、中和區、新店區，以及桃竹的龜山區、東區都有指標案上場，得以檢視是否出現回溫跡象，北台灣高達 1575 案的待售建案量自然也引頸盼望春燕來訪，而眼下的開價與成交價之間還在 10% 以內，並未有感降價，後況勢必要留意報復性買房的價格翻揚局面，世足賽即將開踢，房市谷底翻身看來也差下周台灣央行會議結果的臨門一腳。

不過，目前北台灣房市交投仍慘淡，住展指出，單周成交組數依舊未及一組，分數落在最低級距不見長進，觀察的新案中約一半比例有單周掛蛋的紀錄，對比賞屋人氣，明顯呈現光看不買空歡喜一場，要有佳績多是話題案、新開案個案表現，無法涵括整體。