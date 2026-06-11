鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-11 16:01

新青安 2.0 版方案初版，排富門檻設定年收 200 萬元，不過各縣市房價行情不同，若在台北恐怕仍難卡位。房仲業者統計實價登錄資料 2026 年的交易資料，若以台北市平均購屋總價約 3250 萬元估算，在貸款 8 成、利率 2.5%、30 年期條件下，貸款金額約 2600 萬元，每月房貸支出約 10.3 萬元。

如以內政部公布 2025 年第四季全台房貸負擔率 40% 來推算，月收入至少要 25 萬。換言之，即使是雙薪家庭，若家庭年收入未達 300 萬，要負擔台北市平均住宅總價仍有相當壓力。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安 2.0 初版設限，目的在將資源集中，不過申請人收入上限若採全台一致門檻，難以反映區域房價和房貸負擔率的差異。

張旭嵐分析，銀行評估申請人財力時，除了薪資收入之外，也會綜合考量收支比，包括家庭生活開支、卡債及既有貸款等負債，若以較合理的房貸負擔率 40% 估算，在房貸利率 2.5%、貸款 30 年的條件下，年收入 200 萬元、月收入約 16.7 萬元的家庭，每月合理房貸支出約 6.7 萬元，可貸款金額約 1,670 萬元，推算可購買房屋總價僅 2090 萬元，比對目前北市均價超過 3000 萬元，能力和現實有明顯差距。

以台北市各區的總價來看，蛋黃區大安區均價 4000 萬元以上，中正、松山、信義和內湖，均價也超過 3000 萬元，唯一在 2000 萬元以下的只有萬華區，平均單價 67.3 萬元，總價 1703 萬元，坪數約 25 坪，大同區平均總價 2043 萬元，也勉強列入可負擔區域。

台灣房屋萬華捷運旗艦店店長陳國欽表示，萬華和大同區都屬於舊城區，老屋多，部分高機能地段雖有較新的大樓或新案，但供給則以套房或 1+1 的小宅為主，因此看起來總價相對親民，不過對於有規劃結婚成家的購屋者來說，這兩區的房型坪數和區域環境，未必能符合家庭客層需求。