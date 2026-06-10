鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-10 11:55

全台少子化與小宅化影響下，民眾寧願養毛孩也不願養小孩。房仲業者觀察農業部與內政部資料，全台 2025 年家犬與家貓預估總數達 320.5 萬隻，但相比同年 0-14 歲幼年人口僅約 268.2 萬人，其中更有 15 縣市的貓犬數量遠超小孩數。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台房價日漸高漲，尤其都會區寸土寸金，不少家庭受高經濟壓力所迫，或是由於較小的居住空間，選擇飼養寵物做為人生寄託。

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賴志昶認為，過去房市增長，多建立在人口成長與遷出入上，但近年全台人口結構已出現改變，從幼年人口持續減少，到毛小孩數量持續增長，都代表住宅需求正從傳統家庭導向，逐漸轉向個人化、多工化；而對消費者而言，購屋除考量總價與貸款條件，應關注小宅是否合乎實際生活需求，也應留意區域機能是否符合市場需求，以免一味追求低總價，而入手未來難以脫手、較無增值空間的物件。

據統計，2025 年全台家犬、家貓數量已達 320.5 萬隻，超越 0~14 歲幼年人口的 268.2 萬人，差距超過 52.3 萬；進一步觀察可發現，全台已有 15 個縣市出現毛孩大於孩童現象，僅彰化縣、宜蘭縣、新竹市、嘉義市、金門縣、連江縣及澎湖縣等 7 個縣市，幼年人口仍略高於毛小孩數量。

賴志昶表示，近年少子化、高房價及晚婚影響，大幅改變民眾生活模式，尤其都會區房價日益高漲，小宅化亦日益加劇，加上還有通膨等因素，令年輕家庭礙於經濟考量，僅能選擇延後生育甚至不生，但對陪伴與情感需求並未消失，因此毛小孩逐漸取代孩童，成為家庭核心成員。

新北市家犬與家貓估達 59.7 萬隻，遠高於約 43.5 萬的幼年人口數，差距高達 16.2 萬。(鉅亨網記者張欽發攝)

細看各縣市表現，其中以新北市表現最為突出，新北市家犬與家貓預估數高達 59.7 萬隻，遠高於約 43.5 萬的幼年人口數，差距高達 16.2 萬，不管是毛孩數或是毛孩與小孩人口的差距數，都是全台第一名，使其穩居「毛孩之都」寶座。