〈房產〉台灣央行Q1管制微鬆綁後 第二戶房貸撥款金額月減年增

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-08 11:23

台灣央行將第二屋貸款上限從 5 成提高到 6 成後，換屋族資金變動走勢如何? 房仲業者根據央行信用管制資料，統計自然人第二戶房貸撥款金額，今年 4 月總計達 47.96 億元，較 3 月減少約 13.6%，但與去年同期的 44.78 億元相比，年增 7.1%。而近 48 億元的金額中，有 14 億元是 3 月下旬第二屋房貸成數上調後撥貸。

台灣央行首季管制微鬆綁後， 第二戶房貸撥款金額月減年增。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，依房貸上限 6 成推算，意味著有 24 億元的換屋資金，於政策鬆綁後隨即停泊到房市，是管制放寬後的第一波受惠者。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行第一季季末微幅放寬第二屋信用管制，讓面臨資金壓力的換屋族看到一絲曙光，但房貸從申辦到撥款，通常需耗時至少 1 個月，所以能在政策鬆綁後第一時間撥貸的案件，多半是已於年初簽約購屋，又恰好於 3 月下旬後對保撥付的少數買家，所以整體規模不會太大。

此外，由於政策放鬆的幅度不大，房市景氣也還處於盤整階段，且 3 月有不少因年初春節長假遞延撥付的案件，墊高比較基期，因此 4 月第二屋房貸的撥款金額與 3 月相比不升反降，暫無先前外界憂心政策放寬恐導致資金快速湧入房市的情況。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，2026 年 4 月第二屋房貸撥款金額雖較 3 月減少，但比去年小增 7.1%，主要是去年下半年以來，打炒房政策陸續滾動式調整，市場環境較以往友善；加上不動產放款集中度下降，銀行融資彈性有所提升，且今年新案交屋量大，買新賣舊的換屋族，貸款金額也相對高，使今年 4 月第二屋貸款較去年成長。