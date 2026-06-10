〈房產〉高雄首季家戶密度再創新高 蛋白區家戶密度高成長更勝蛋黃區

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-10 10:31

高雄房屋越蓋越多，越住越擁擠。根據高雄市住宅統計資訊網統計，高雄市家戶密度逐年攀升，截至今年首季全市家戶密度達每平方公里 411 戶，創新高，各行政區中，新興區家戶密度每平方公里達 1 萬 2727 戶，登全市家戶密度最高的行政區，其次為苓雅區及前金區。

高雄首季家戶密度再創新高，蛋白區家戶密度高成長更勝蛋黃區。(鉅亨網記者張欽發攝)

以成長幅度來看，由橋頭區跑第一，今年首季家戶密度為每平方公里 747 戶，近三年成長約 11.2%，其次為前金區，增幅同樣超過 10%，其餘包括楠梓區、仁武區及大社區，皆入榜家戶密度成長前五名。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度的變化反映出人口聚集程度，也與區域住宅開發及設籍戶數成長相關。觀察五大家戶密度增幅區，台積電概念區幾乎全面入榜，包括橋頭、楠梓及仁武等區表現亮眼，呈現蛋白區跑贏蛋黃區的趨勢。

李家妮表示，過去高雄人口與住宅需求多集中於市中心，但近年隨著產業園區布局、重劃區開發逐漸成熟，以及市中心房價高漲效應，人口與購屋需求逐步向外擴散，使家戶密度成長最快的區域，從傳統蛋黃區轉向兼具產業紅利與新屋供給優勢的新興蛋白區。

此外，這些區域早期多以透天住宅為主，近年集合式住宅大樓產品成為市場主力，加上蛋白區的買家以小資族為主力，新案多半朝小坪數低總價規劃，也使得單一社區的戶數變多，進一步推升家戶密度的成長速度，讓區域呈現越住越擠的現象。

區段人氣增加，房價卻消氣。根據台灣房屋集團統計，五大家戶密度成長熱區中，楠梓、仁武及大社區近三年房價皆出現修正，僅橋頭區與前金區房價維持上揚，近三年漲幅分別達 11.8% 及 8.8%。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，家戶密度成長代表住宅供給與居住人口增加，雖有利房價表現，然而從去年至今，持續受到信用管制政策及市場觀望氣氛影響，高雄整體買氣明顯降溫，不少行政區房價面臨修正壓力，尤其楠梓、仁武等區近年推案量大，新屋供給持續擴張，在買方追價意願降低的情況下，房價難免進入盤整階段。