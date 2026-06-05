〈房產〉捷運文湖線通車滿30年 沿線捷運宅這站區周邊成交最熱門

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-05 16:09

捷運文湖線前身是捷運木柵線，也是台北捷運第一條營運路線，自 1996 年 3 月正式通車迄今已滿 30 年。房仲業者統計近一年捷運文湖線房市熱門交易站點前 10 名，其中內湖站區成交 136 戶居冠最熱銷，六張犁站區成交 110 戶居次，中山國中站區週周邊成交 98 戶排名第三。

捷運文湖線通車滿30年，沿線捷運宅內湖站區周邊成交最熱門。(鉅亨網記者張欽發攝)

北市捷運文湖線有 7 個站點行經內湖區，數量最多。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，文湖線熱銷站點前 10 名中，內湖區內湖站、文德站、與葫洲站等 3 個站點上榜，其中內湖站周邊是內湖區的生活機能核心，商圈內有 Citylink、湖光市場，公園綠地豐富、休閒機能便利，鄰近三軍總醫院醫療資源完善，對於周邊科技園區、醫療院所從業人員或退休族群的居住需求相當便利，近一年成交 136 戶，平均單價約 78.3 萬元。

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捷運文德站與捷運葫洲站近一年累計成交 72 戶與 71 戶，排名文湖線第 6 與第 8。陳金萍指出，捷運文德站位於內湖科技園區外圍，鄰近碧湖公園豪宅聚落，加上麗山國小、麗山國中明星學區，居住品質佳，近一年平均單價約 77 萬元。捷運葫洲站鄰近內湖二期、四期等低密度重劃區，周邊有大湖公園、白鷺鷥山等清幽環境，吸引追求生活品質的購屋族群，近一年平均單價 79.2 萬元。

文湖線行經大安區共計 5 個站點，其中有 4 個站點周邊住宅交易量進入文湖線熱銷站點前十名。陳金萍說明，捷運科技大樓站、大安站、以及忠孝復興站都位於大安區核心地帶，周邊房價每坪都已破百萬元，依然吸引高資產客群置產。

而捷運六張犁站位於大安區與信義區交界處，鄰近台北醫學大學與臨江街夜市，往敦化南路、基隆路等商業中心也很便利，機能相當完善，近一年累計 110 戶成交，排名第二，平均單價 83.3 萬元，與大安區、信義區中心相較，房價相對實惠。

文湖線熱銷站點排名第三的捷運中山國中站，近一年成交 98 戶，平均房價每坪 80.2 萬元。陳金萍指出，捷運中山國中站位在中山區與松山區交界，鄰近松山機場與敦北民生商圈，對於經常搭機的商務客群相當便利，台北市 8 字頭房價，加上機場與捷運機能，滿足了不少商務客群置產需求。