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伊朗宣布對所有船隻關閉荷姆茲海峽 美軍駁：商船持續進出

鉅亨網編譯余曉惠

伊朗周三 (10 日) 宣布正式關閉荷姆茲海峽，範圍涵蓋油輪及所有商業船舶，並警告任何試圖通行的船隻都將遭到開火攻擊。

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伊朗宣布對所有船隻關閉荷姆茲海峽 美軍駁：商船持續進出 (圖:Shutterstock)

伊朗媒體隨後引述伊朗革命衛隊海軍 (Revolutionary Guards Navy) 報導稱，已有兩艘「違反禁令的船舶」因試圖通過荷姆茲海峽，而遭到攻擊。


不過美國中央司令部 (CENTCOM) 在 X 發文表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱荷姆茲海峽已關閉的說法是錯誤的，商船仍在繼續進出荷姆茲海峽。

美軍周三稍早對伊朗展開新一輪軍事打擊，根據 CENTCOM 的貼文，美軍已在美東時間下午 5 時 15 分，依照總統川普指示，對伊朗境內多個目標發動「額外自衛性打擊」。

伊朗稍早指控，美國空襲該國南部地區。根據美國媒體 AXIOS，美國高級官員透露，所有被攻擊的目標都位於伊朗南部，包括防空系統、雷達和無人機指揮與控制單位。

根據伊朗官方媒體，伊朗已對荷姆茲海峽內的美國船艦發動飛彈與無人機攻擊。

本周爆發的衝突也是數周來美伊最激烈的一輪交火，若情勢進一步升級，恐怕危及德黑蘭與華府之間斷斷續續進行的間接談判。

油價已連漲兩天，周四 (11 日) 亞太開盤，西德州原油再度上漲，漲幅 3.31%。美股期指走軟，標普 500 期指下跌 0.4%。


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