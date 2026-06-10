鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-11 00:00

能源市場最擔心的噩夢已上演超過 100 天，但若只看原油期貨價格，投資人恐怕很難察覺事態的嚴重程度。專家指出，目前油價靠三股力量保持穩定，但隨著荷姆茲海峽持續停擺，真正的衝擊恐怕還在後頭。

曾任國際能源署 (IEA) 首席石油分析師、現任哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Antoine Halff 表示：「完整影響尚未真正浮現。很多影響都有時間落差，而緩衝機制終究有其極限。」

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在伊朗衝突爆發初期，Halff 曾預測，這場戰爭造成的衝擊可能讓 2008 年每桶接近 150 美元的油價歷史高點相形失色。

然而截至目前為止，原油期貨價格大多維持在每桶 100 美元以下，除了 4 月少數幾個交易日一度徘徊於 110 美元附近或略高於該水準之外，並未出現市場原先擔憂的暴漲情況。甚至 5 月油價還出現自 2020 年以來最大單月跌幅。

Halff 表示，他在 2010 年代於 IEA 工作期間，職責之一便是主持會員國緊急應變演練。當時每隔數年，IEA 便會設計不同程度的石油供應衝擊情境，協助各國官員演練如何運用戰略儲油因應危機。

而其中最嚴重的情境，正是如今荷姆茲海峽面臨的現況——這條過去承載全球約五分之一原油與石油產品運輸的重要水道，目前幾乎全面停擺。

Halff 說：「這是當時我們能想到最糟糕的情況。我們其實一直認為這不太可能發生，因為荷姆茲海峽大到幾乎不可能失敗。」

三大因素支撐油價

從價格角度來看，目前能源市場之所以沒有出現更嚴重衝擊，有三大力量：首先，2025 年全球原油市場原本就處於供給過剩狀態，因此累積了大量庫存。雖然庫存正在下降，但整體水準仍相對充裕。

其次，美國以及南美洲、非洲部分國家增加原油出口，這在一定程度上緩解供應缺口。

第三，全球對石油的需求本身也正在下降，特別是中國等亞洲國家已減少能源進口與消費。

美國能源資訊署 (EIA) 周二 (9 日) 表示，全球石油需求下滑，將有助於抑制荷姆茲海峽中斷對油價帶來的上漲壓力。

庫存暫時穩定

Piper Sandler 分析師近日指出，由於危機規模與持續時間都無法準確預測，市場目前其實無法完整反映這場危機的實際衝擊。

另一方面，波灣地區停火談判時有進展、時而破局，也讓市場更難評估未來局勢。

摩根士丹利分析師表示，市場經常在和平協議出現曙光時提高期待，但很快又再度失望，因此投資人始終不願把長期供應中斷風險徹底反映在價格上。

然而預測市場卻顯示不同看法。根據 Polymarket 數據，市場認為荷姆茲海峽在本月底前恢復通航的機率僅約 11%。而原本押注 7 月底前恢復通航的交易，早在 5 月底就轉向以「不會恢復」為主流看法，目前市場更傾向認為要等到 12 月前後才有機會重啟。

目前原油庫存仍相對安全，但汽油與柴油等成品油庫存則較令人擔憂。美國煉油廠正試圖利用這個機會提高成品油出口，近幾周尤其積極出口航空燃油。

中國則擁有龐大戰略儲備，因此有能力在美伊談判中維持相對超然立場。EIA 預估，截至去年底，中國戰略儲油約達 14 億桶。

擁有 40 年能源市場經驗的 ESAI Energy 總裁 Sarah Emerson 則估算，若納入國營能源企業持有的商業庫存，中國總石油儲備量可能高達 30 億桶。

此外，中國也大幅削減需求，進一步減輕全球供應壓力。

美國與其他產油國增加供應

美國正在大幅提高原油以及柴油、汽油與航空燃油出口，煉油廠幾乎以滿載狀態運轉。巴西、委內瑞拉與安哥拉等國家也同步增產，例如巴西今年前四個月原油產量較去年同期增加每日 80 萬桶，比摩根大通分析師預估還高出 20 萬桶。

另外，部分船舶仍透過特殊方式穿越荷姆茲海峽：市場傳出部分船隻關閉類似 GPS 的定位訊號，以避免遭偵測，無論是出於安全考量，或屬於所謂「影子船隊」的一部分。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國也正透過陸上管線輸送部分原油。阿聯近期更加速擴建輸油管線，希望降低對荷姆茲海峽航運的依賴。

世界各國也開始轉向其他能源來源。根據 Rystad Energy 資料，由於卡達液化天然氣 (LNG) 供應中斷，亞洲近期煤炭需求大幅增加。

該機構指出，這並不代表能源政策出現根本轉向，而是亞洲各國在天然氣供應受阻情況下採取的短期替代措施。

全球石油需求正在下降

摩根大通分析師指出，中國原油進口量較去年同期減少每日 380 萬桶，占全球原油進口減幅的 74%。換句話說，中國實際上正在承受這波衝擊，使其他國家得以維持較穩定的進口規模。

分析師認為，中國目前的策略是降低進口並消耗既有庫存。

不只是中國，日本、南韓、印度與新加坡等主要石油進口國，已將每日海運原油淨進口量減少約 390 萬桶。

多個亞洲進口國在危機爆發初期即已推出節能措施，包括縮短工時、減少營業時間等。

科技提升市場效率

Halff 提出，新技術的進步也是此次危機未演變成全面能源危機的重要原因之一。

他表示，與六年前相比，全球能源市場的運作效率已大幅提高。例，如衛星技術如今已能極為精準地掌握全球原油庫存狀況，使實體原油交易商能迅速發現供需失衡並重新配置供應來源。