鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-11 07:30

在 SpaceX 即將以史上最大 IPO 規模登陸那斯達克交易所的前夕，馬斯克對外詳細闡釋公司軌道 AI 資料中心的技術路徑，並強調該計畫將大量沿用現有星鏈衛星的成熟技術，並非難以攻克的工程難題。

(圖:shutterstock)

馬斯克在官方發布的影片中明確表示，實現軌道 AI 計算並不依賴任何尚未問世的「黑科技」。

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他說：「打造軌道 AI 數據中心所需的技術，很多已經應用於星鏈 V3 衛星了。與公司正在做的事情相比，我不認為這是一個特別困難的問題。」

SpaceX 工程師 Ian Dahl 進一步介紹了技術細節。AI 衛星將作為軌道計算單位運行，由太陽能供電，並透過向太空輻射熱量散熱。首顆 AI 衛星預計產生約 150 千瓦的峰值功率，持續運算能力約 120 千瓦，功耗水準大致相當於一台輝達 GB300 AI 伺服器機架。

從技術構成來看，AI 衛星將大量採用星鏈 V3 的太陽能電池陣列與熱管理系統。

Dahl 指出，這類太空船的結構甚至比星鏈衛星更簡單，因為它們無需搭載用於寬頻通訊的大型相控陣天線。