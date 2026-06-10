鉅亨網編譯陳韋廷
在 SpaceX 即將以史上最大 IPO 規模登陸那斯達克交易所的前夕，馬斯克對外詳細闡釋公司軌道 AI 資料中心的技術路徑，並強調該計畫將大量沿用現有星鏈衛星的成熟技術，並非難以攻克的工程難題。
馬斯克在官方發布的影片中明確表示，實現軌道 AI 計算並不依賴任何尚未問世的「黑科技」。
他說：「打造軌道 AI 數據中心所需的技術，很多已經應用於星鏈 V3 衛星了。與公司正在做的事情相比，我不認為這是一個特別困難的問題。」
SpaceX 工程師 Ian Dahl 進一步介紹了技術細節。AI 衛星將作為軌道計算單位運行，由太陽能供電，並透過向太空輻射熱量散熱。首顆 AI 衛星預計產生約 150 千瓦的峰值功率，持續運算能力約 120 千瓦，功耗水準大致相當於一台輝達 GB300 AI 伺服器機架。
從技術構成來看，AI 衛星將大量採用星鏈 V3 的太陽能電池陣列與熱管理系統。
Dahl 指出，這類太空船的結構甚至比星鏈衛星更簡單，因為它們無需搭載用於寬頻通訊的大型相控陣天線。
在生產規劃方面，馬斯克透露，位於德州巴斯特羅普的 AI 衛星工廠預計 2027 年底前將實現規模化量產。公司計畫組成約 100 萬顆 AI 衛星的網絡，在地球軌道上執行複雜 AI 任務。此舉標誌著 SpaceX 在上市後將突破火箭發射與衛星通訊的傳統版圖，正式發力成為主流 AI 基礎設施服務商，利用太空解決地面電力缺損難題。
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