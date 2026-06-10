〈美股盤後〉川普稱將「非常猛烈」打擊伊朗 道瓊狂瀉超過950點 費半重摔逾3.5%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-11 05:00

美股週三 (10 日) 殺聲隆隆，四大指數全面血染。美國通膨升至三年來高點，加上美伊衝突再度升溫，美國總統川普警告伊朗「拖延談判太久」，並揚言將對伊朗展開更猛烈攻擊，市場恐慌情緒迅速升高，VIX 飆升超 11%。

川普稱將「非常猛烈」打擊伊朗 道瓊狂瀉超過950點 費半重摔逾3.5%(圖：REUTERS/TPG)

晶片股賣壓持續擴大，美超微慘崩跌超 27%，費城半導體指數重挫超過 3.5%，道瓊工業指數狂瀉逾 950 點。

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美國勞工統計局 (BLS) 公布，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，創三年來最高，符合市場預期；月增 0.5%，同樣符合預估。

5 月核心 CPI 月增 0.2%，低於市場預估的 0.3%；年增率為 2.9%，雖符合市場預期，但仍高於聯準會 2% 的通膨目標。

隨著交易員押注聯準會升息，金價跌至年內最低點，進一步深陷熊市，白銀和比特幣也同步下跌。

在一架美軍阿帕契直升機遭擊落後，美伊雙方連夜互相發動攻擊，市場原先對和平談判的期待再度降溫。市場擔憂中東局勢可能進一步升級，國際油價應聲走高，美元轉強。

盤中市場情緒進一步惡化。川普警告伊朗「拖延談判太久」，並揚言美軍「非常猛烈」打擊伊朗。

川普週三稍早在 Truth Social 發文表示，伊朗「花了太長時間協商一項原本對他們極為有利的協議，現在將付出代價」。

美股週三 (10 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 953.33 點，或 1.87%，報 49,918.78 點。

那斯達克指數下跌 509.32 點，或 1.98%，報 25,169.50 點。

S&P 500 指數下跌 119.66 點，或 1.62%，報 7,266.99 點。

費城半導體指數大跌 451.35 點，或 3.57%，報 12,206.46 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 435.47 點，或 2.56%，報 16,592.48 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全面疲軟。Meta (META-US) 下跌 2.33%；蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.16%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.53%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.48%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 2.22%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.04%。

企業新聞

美超微 (SMCI-US) 股價崩跌超 27% 至每股 29.27 美元，主因公司宣布計畫透過出售股票及股權連結證券籌資 70 億美元，以支應硬體零組件採購成本。消息拖累 AI 概念股氣氛，半導體類股同步走弱。

亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將旗下卡車運輸服務對外開放，不再只是服務自家物流體系，市場擔憂此舉將衝擊既有物流業者。貨運股重挫，Old Dominion Freight Line(ODFL-US) 重挫逾 5%，ArcBest(ARCB-US) 嚇滑超 4%。

DraftKings (DKNG-US) 收紅 4.35%，博弈類股走高，DraftKings 管理層在 Jefferies 投資人會議中釋出樂觀展望，認為預測市場不致對既有業務造成明顯排擠，並預期世界盃將推動下半年用戶參與度及預測交易量成長。

Robinhood Markets (HOOD-US) 強升超 3%。公司表示，5 月平台總資產較 4 月增加 9%，較去年同期成長 48%。執行長 Vlad Tenev 並透露，Robinhood 已獲監管機構批准，可擔任首次公開募股 (IPO) 承銷商。

華爾街分析

分析師普遍認為，部分投資人正趕在 SpaceX 上市前調整持股，出售今年以來漲勢強勁的 AI 與晶片股，為這場有望成為史上最大 IPO 騰出資金，也有分析師認為，近期回檔僅是大漲之後的獲利了結。儘管近期波動加劇，iShares Semiconductor ETF(SOXX-US) 今年以來累計漲幅仍超過 72%。

Argent Capital Management 投資組合經理人 Jed Ellerbroek 表示，美伊衝突對金融市場具有關鍵影響。如果投資人判斷正確，川普最終能與伊朗達成協議並重新開放荷姆茲海峽航運，市場憂慮將逐漸消退；但若局勢持續惡化，油價恐怕還有相當大的上漲空間。

他坦言，在當前環境下，「幾乎不可能感到安心」。