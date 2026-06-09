〈能源盤後〉油價下跌約3% 美能源部稱荷姆茲海峽石油運輸顯著回溫
鉅亨網編譯余曉惠
美國能源部長 Chris Wright 表示，經由荷姆茲海峽出口的石油運輸量正「顯著回升」之後，國際油價周二 (9 日) 應聲下挫。
- 布蘭特原油期貨收盤下跌 2.8 美元或 3%，收在每桶 91.45 美元，創 4 月 17 日以來最低收盤價。
- 美國西德州中級原油 (WTI) 期貨下跌 3.10 美元或 3.4%，收在每桶 88.20 美元，創 5 月 29 日以來最低收盤價。
這也是布蘭特原油自 1 月以來，收盤首度跌破 100 日移動均線這個技術支撐。
Wright 周二表示，經由荷姆茲海峽出口的石油運輸量正顯著回升，且未來仍將持續增加。
他進一步指出，將荷姆茲海峽原油出口量描述為正在上升是「相當合理的說法」，並強調相關運輸量「未來還會持續增加」。
荷姆茲海峽是中東原油出口的重要航道，戰前全球約 20% 的石油運輸量經由此處通行。
不過，Wright 的說法與最新航運數據並不完全一致，國際貨幣基金 (IMF) 旗下 PortWatch 資料顯示，荷姆茲海峽航運活動仍遠低於戰前水準。
PortWatch 數據顯示，截至周日為止，船舶抵達量的七日移動平均僅為五艘，遠低於美國與以色列今年 2 月對伊朗發動攻擊前每日超過 100 艘的水準。當時兩國對伊朗展開軍事行動，引爆長達數月的區域戰爭。
Wright 表示，伊朗不僅威脅全球能源供應，也對世界和平與經濟穩定構成風險。他指出，美國目前有能力應對伊朗挑戰，並認為整體局勢正朝著「非常正面的方向發展」，即使伊朗與以色列周日再度爆發飛彈互射衝突。
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