鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國 A 股三大指數 10 日（周三）同步走低，中國國家統計局公布的數據顯示，5 月全國消費者物價指數（CPI）較一年前攀升 1.2%，增速與 4 月相同，不如經濟學家原估的 1.3%。
上證指數 10 日收報 3,993.23 點，跌 0.42%。深證成指收報 14,954.10 點，跌 2.06%。創業板指收報 3,854.79 點，跌 2.70%。
瑞穗證券高級中國經濟學家周敏（Serena Zhou）表示：「傳導至核心通膨的效應依舊相對微弱。我更擔心的是 PPI 與 CPI 之間日益擴大的差距，這顯示出製造商在將高昂投入成本轉嫁至下游時持續面臨困難，從而遭受利潤空間受擠壓的痛苦。」
在 5 月 CPI 方面，城市較去年同期上漲 1.3%，農村上漲 1.1%；食品價格下降 1.7%，非食品價格上漲 1.9%；消費品價格上漲 1.6%，服務價格上漲 0.8%。1～5 月平均，全國 CPI 比上年同期上漲 1.0%。
5 月全國 CPI 較 4 月下降 0.1%。其中，城市下降 0.1%，農村下降 0.1%；食品價格下降 0.4%，非食品價格下降 0.1%；消費品價格下降 0.2%，服務價格下降 0.1%。
一、各類商品及服務價格同比變動情況
5 月份，食品煙酒及在外餐飲類價格較一年前下降 0.9%，影響 CPI 下降約 0.26 個百分點。食品中，畜肉類價格下降 7.4%，影響 CPI 下降約 0.31 個百分點，其中豬肉價格下降 16.1%，影響 CPI 下降約 0.31 個百分點；鮮果價格下降 2.2%，影響 CPI 下降約 0.04 個百分點；蛋類價格上漲 6.6%，影響 CPI 上漲約 0.03 個百分點；鮮菜價格上漲 1.6%，影響 CPI 上漲約 0.02 個百分點；水產品價格上漲 0.6%，影響 CPI 上漲約 0.01 個百分點。
其他七大類價格同比六漲一降。其中，其他用品及服務、交通通訊、醫療保健價格分別上漲 9.9%、5.4% 和 2.1%，生活用品及服務、衣著、教育文化娛樂價格分別上漲 1.8%、1.4% 和 1.3%；居住價格下降 0.2%。
二、各類商品及服務價格環比變動情況
5 月份，食品煙酒及在外餐飲類價格月降 0.2%，影響 CPI 下降約 0.06 個百分點。食品中，鮮菜價格下降 3.6%，影響 CPI 下降約 0.06 個百分點；畜肉類價格下降 0.8%，影響 CPI 下降約 0.03 個百分點，其中豬肉價格下降 1.6%，影響 CPI 下降約 0.03 個百分點；蛋類價格上漲 5.0%，影響 CPI 上漲約 0.03 個百分點；鮮果價格上漲 0.6%，影響 CPI 上漲約 0.01 個百分點。
其他七大類價格環比一漲兩平四降。其中，衣著價格上漲 0.6%；教育文化娛樂、醫療保健價格均持平；生活用品及服務、其他用品及服務價格均下降 0.4%，交通通訊、居住價格分別下降 0.3% 和 0.1%。
受國內部分行業需求增加以及國際大宗商品價格波動傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）月升 0.5%，年升 3.9%。
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