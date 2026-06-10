鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-10 16:30

中國 A 股三大指數 10 日（周三）同步走低，中國國家統計局公布的數據顯示，5 月全國消費者物價指數（CPI）較一年前攀升 1.2%，增速與 4 月相同，不如經濟學家原估的 1.3%。

上證指數 10 日收報 3,993.23 點，跌 0.42%。深證成指收報 14,954.10 點，跌 2.06%。創業板指收報 3,854.79 點，跌 2.70%。

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瑞穗證券高級中國經濟學家周敏（Serena Zhou）表示：「傳導至核心通膨的效應依舊相對微弱。我更擔心的是 PPI 與 CPI 之間日益擴大的差距，這顯示出製造商在將高昂投入成本轉嫁至下游時持續面臨困難，從而遭受利潤空間受擠壓的痛苦。」

在 5 月 CPI 方面，城市較去年同期上漲 1.3%，農村上漲 1.1%；食品價格下降 1.7%，非食品價格上漲 1.9%；消費品價格上漲 1.6%，服務價格上漲 0.8%。1­­～5 月平均，全國 CPI 比上年同期上漲 1.0%。

5 月全國 CPI 較 4 月下降 0.1%。其中，城市下降 0.1%，農村下降 0.1%；食品價格下降 0.4%，非食品價格下降 0.1%；消費品價格下降 0.2%，服務價格下降 0.1%。

一、各類商品及服務價格同比變動情況

5 月份，食品煙酒及在外餐飲類價格較一年前下降 0.9%，影響 CPI 下降約 0.26 個百分點。食品中，畜肉類價格下降 7.4%，影響 CPI 下降約 0.31 個百分點，其中豬肉價格下降 16.1%，影響 CPI 下降約 0.31 個百分點；鮮果價格下降 2.2%，影響 CPI 下降約 0.04 個百分點；蛋類價格上漲 6.6%，影響 CPI 上漲約 0.03 個百分點；鮮菜價格上漲 1.6%，影響 CPI 上漲約 0.02 個百分點；水產品價格上漲 0.6%，影響 CPI 上漲約 0.01 個百分點。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，其他用品及服務、交通通訊、醫療保健價格分別上漲 9.9%、5.4% 和 2.1%，生活用品及服務、衣著、教育文化娛樂價格分別上漲 1.8%、1.4% 和 1.3%；居住價格下降 0.2%。

二、各類商品及服務價格環比變動情況

5 月份，食品煙酒及在外餐飲類價格月降 0.2%，影響 CPI 下降約 0.06 個百分點。食品中，鮮菜價格下降 3.6%，影響 CPI 下降約 0.06 個百分點；畜肉類價格下降 0.8%，影響 CPI 下降約 0.03 個百分點，其中豬肉價格下降 1.6%，影響 CPI 下降約 0.03 個百分點；蛋類價格上漲 5.0%，影響 CPI 上漲約 0.03 個百分點；鮮果價格上漲 0.6%，影響 CPI 上漲約 0.01 個百分點。

其他七大類價格環比一漲兩平四降。其中，衣著價格上漲 0.6%；教育文化娛樂、醫療保健價格均持平；生活用品及服務、其他用品及服務價格均下降 0.4%，交通通訊、居住價格分別下降 0.3% 和 0.1%。