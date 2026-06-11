〈陸股盤後〉北京市約談5家電商平台 三大指數走低
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國 A 股三大指數 11 日（周四）收盤走低，北京市市場監督管理局當天正式約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書等 5 家電商平台。
上證指數 11 日收報 3,987.01 點，跌 0.16%。深證成指收報 14,851.98 點，跌 0.68%。創業板指收報 3,811.25 點，跌 1.13%。
此次行動旨在通報「內捲式」競爭綜合整治中發現的第二批典型問題，重點防範「618」期間集中促銷風險，維護公平有序的市場環境。
監管部門指出，多家平台主打的「百億補貼」存在名不副實的情況。淘寶、拼多多也被點名未明確公示補貼金額及平台與商家的出資比例，且無法提供相關證明。
除了宣傳問題，促銷規則的不合規也是整治重點。抖音與小紅書被發現未完整公示活動規則或中獎機率，甚至在規則中單方面排除消費者的協商權利。
此外，拼多多、京東等平台在規則中單方免除平台應負的法定責任，提高了消費者風險。
中國社會科學院大學劉曉春主任警告，非理性補貼競爭會扭曲價格機制，使商家陷入「不降價沒流量、降價就虧損」兩難困境，嚴重擠壓利潤，阻礙行業創新。
北京市監局強調，各平台應立即展開自查與整改，將競爭重心從「捲補貼、捲價格」轉向「比創新、比服務」，促進生態共贏發展。
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