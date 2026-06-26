鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 14:30

日元匯率近期持續走低，目前徘徊在近 40 年來的最低水準。根據最新市場數據，日元兌美元匯率在亞洲匯市早盤維持在 161.82 附近，距離 1986 年以來的最低點 161.96 僅一步之遙。

儘管日本東京 6 月份的通膨數據有所加速，但受到美元強勢及美日貨幣政策分歧的影響，日元走勢依然疲軟。

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東京通膨數據超預期回升

日本總務省周五 (26 日) 公布數據顯示，剔除波動較大的生鮮食品價格的東京核心 CPI 在 6 月份年增 1.6%，符合預期，並高於上月的 1.3%。整體 CPI 在 6 月年增 1.7%，高於上月的 1.4%。

剔除生鮮食品和能源價格的核心 CPI 在 6 月升至 1.9%，高於上月的 1.6%，再次接近日本央行 2% 的年度目標。日本央行密切關注這一數據，將其作為衡量潛在通膨的指標。

分析人士指出，由於生產者物價指數 (PPI) 上漲速度快於 CPI，企業成本壓力正逐漸反映在消費端，這可能促使日本央行進一步升息以防止通膨大幅超過 2% 的目標。

日本央行正常化路徑與聯準會動態

市場普遍認為，物價壓力的回升支持了日本央行推動貨幣政策正常化的立場。日本央行上周剛將利率上調 25 個基點，並警告若通膨持續回升將有更多行動。然而，相較於日本緩步的正常化，美元的強勢依舊是日元的主要壓力來源。

美國方面，最新公布的 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.1%，符合市場預期。儘管聯準會 (Fed) 官員對於通膨路徑釋出矛盾信號，但普遍認為物價壓力仍處於高位，導致市場預期 7 月維持利率不變的機率增加至 69%。這種美日利差的持續性，使得資本持續流向美元。

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