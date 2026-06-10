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盤中速報 - 深證成指下跌-364.23點至14904.4869點，跌幅2.39%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日01:20，深證成指下跌364.23點（或2.39%），暫報14904.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.07%
  • 近 1 月：-1.9%
  • 近 3 月：+8.54%
  • 近 6 月：+15%
  • 今年以來：+12.89%

焦點個股


比亞迪概念概念領跌-4.53%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 4.73% ; 。

培育鑽石概念領跌-4.43%。其中 國機精工(002046-CN) 下跌 9.49% ; 晶盛機電(300316-CN) 下跌 7.94% ; 四方達(300179-CN) 下跌 5.36% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指比亞迪概念培育鑽石

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TCL科技4.68-3.70%
國機精工58.54-9.98%
晶盛機電48.85-8.09%
四方達41.99-6.27%

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