盤中速報 - 深證成指下跌-364.23點至14904.4869點，跌幅2.39%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日01:20，深證成指下跌364.23點（或2.39%），暫報14904.49點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.07%
- 近 1 月：-1.9%
- 近 3 月：+8.54%
- 近 6 月：+15%
- 今年以來：+12.89%
焦點個股
比亞迪概念概念領跌-4.53%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 4.73% ; 。
培育鑽石概念領跌-4.43%。其中 國機精工(002046-CN) 下跌 9.49% ; 晶盛機電(300316-CN) 下跌 7.94% ; 四方達(300179-CN) 下跌 5.36% 。
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