鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 10:30

隨著四年一度的世界盃足球賽即將開踢，高盛出具最新研究報告指出，這場體育盛事將在短期內為美國就業市場注入活水，但隨著賽事結束，這波紅利恐將迅速消退。本屆世足賽將於 6 月 11 日至 7 月 19 日由美國、墨西哥與加拿大聯合主辦。

高盛：2026世足賽為美添4萬職缺 但賽後恐「曇花一現」(圖:shutterstock)

高盛預估，美國境內的 78 場賽事將吸引 500 萬至 600 萬名球迷湧入，涵蓋美國 11 個大都會區，這些區域佔美國 GDP 約三分之一、就業人口四分之一。

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根據高盛分析過去 30 年超級盃、奧運及 1994 年美國世足賽的數據，大型賽事的經濟效益通常短暫。

高盛預測，6 月美國非農就業人數將額外增加 4 萬人，7 月再增 1 萬，但隨著賽事落幕，8 月非農就業人數將反轉減少 1.5 萬，且後續幾個月可能持續萎縮。

新增職缺主要集中在休閒餐飲、零售與交通運輸等服務業，商業服務領域也會提前招聘支援人力。

消費方面，高盛預估 6 月零售銷售額將額外成長 0.3 個百分點，並帶動今年第二季美國 GDP 增幅上升 0.1 個百分點。