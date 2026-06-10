鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-10 12:30

《巴隆周刊》報導，在政治分歧的環境下，能夠獲得兩黨普遍共識的議題並不多，但政府介入 AI 發展似乎是其中之一。而 Jefferies 認為，這對科技產業是件好事。

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科技企業明年在 AI 領域的支出預計將高達 1 兆美元，而市場對生產力提升的期待，也推升了被視為 AI 贏家的股價。同時，提供「鐵鍬與鏟子」的 AI 基礎設施供應商，例如輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 及其他晶片業者，也持續受惠。iShares 半導體 ETF 周一創下一年多來最佳單日表現，自 2026 年初以來累計漲幅已超過 90%。儘管該 ETF 周二回落約 4%。

在此背景下，美國政府希望分一杯羹並不令人意外。政府此前已持有英特爾 (INTC-US) 等公司的股份，因此未來持有 AI 企業股權也並非不可能。此構想可追溯至 2025 年，當時 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 曾提出，將部分公司股份捐贈給公共財富基金 (Public Wealth Fund)，並就此與白宮進行討論。

此外，民主黨參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 也曾提出類似構想，建議由大型 AI 企業以股票形式繳納部分稅負，建立主權財富基金。

華府與 AI 的連結只會愈來愈深

Jefferies 永續與轉型策略主管 Aniket Shah 認為，AI 與華府之間的關係未來只會更加緊密。他指出，6 月 2 日發布的行政命令已建立一套 (自願性) 框架，允許政府在先進 AI 模型正式推出前進行審查。且由民主、共和兩黨共同推動的《偉大美國 AI 法案》(Great American AI Act)，也將涵蓋 AI 安全、研究與開發等議題。

部分投資人擔心，政府介入可能拖慢創新腳步，甚至抑制 AI 發展。Shah 承認，市場確實可能因此出現波動，因投資人需要評估這些監管風險。但他認為，整體而言，政府參與對 AI 企業仍是利多。

他表示，「政府持股可視為企業與國家政策目標一致的訊號，也意味著華府將共同承擔部分下行風險。企業展現對公共利益的重視，也有助於提升公司聲譽。」

在許多人仍對 AI 抱持懷疑態度之際，政府參與或許能協助改善 AI 產業形象。

此外，儘管 AI 支持者不斷強調這項技術將帶來革命性變革，適度的政府介入也可能讓市場感到更安心。