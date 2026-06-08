鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 15:30

日本內閣府於周一 (8 日) 公布了 2026 年第一季度 (1 月至 3 月) 國內生產總值 (GDP) 的修訂數據。結果顯示，日本經濟的成長力道較初報值更為疲軟，實質 GDP 年化增長率修正為 1.8%，低於上月公布的初報值 (2.1%)。

日本Q1經濟成長修正下調至1.8% 設備投資疲軟引發成長疑慮(圖:shutterstock)

儘管此一數據仍高於彭博等分析機構先前預期的 1.4%，但修正下調反映出日本企業在資本支出上的顯著縮減。

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根據最新統計，本次 GDP 下修的核心因素在於企業設備投資的低迷。數據顯示，第一季度的設備投資較前一季度下降了 0.7%。分析指出，這反映了企業對經濟前景的謹慎態度。特別是中東戰爭已進入第四個月，持續的地緣政治不確定性迫使許多企業縮減或推遲大規模的支出計畫。

此外，過去幾季支撐成長的人工智慧 (AI) 基礎設施投資，其成長動能也在近期出現放緩跡象。