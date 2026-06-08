進軍香港！京東MALL灣仔首店618開幕搶攻智慧生活商機 未來三年將再開6-8間門市
鉅亨網編譯陳韋廷
繼深耕內地市場後，京東正式揮軍境外，旗下全新實體門市「京東 MALL」香港首店將於 6 月 18 日在灣仔正式開幕。這不僅是京東 MALL 首次走出內地，也標誌著集團在粵港澳大灣區的零售布局邁出關鍵一步。
京東五星電器負責人于鯤表示，對於香港首店抱持學習與探索的心態，預計未來三年內在全港擴展至 6 至 8 間門市，並目標在合理營運期間內達成收支平衡。
坐落於灣仔的旗艦店佔地約 2787 平方公尺，打破傳統電器行的陳列模式。門市特設免費咖啡體驗區、電競 DIY 區及智能按摩區等主題專區，強化沉浸式互動。以咖啡區為例，顧客可在專業咖啡師指導下親手沖煮，實際感受產品性能，而非僅止於靜態展示。
京東指出，開店契機源於觀察到近年不少港人北上深圳採購智能家電的趨勢。配合中國市場「套購」(一次購買多件關聯產品) 比例已逾 40% 的成功經驗，京東將以場景化體驗激發消費需求。
在選品方面，門市採取「港採港銷」策略，針對香港居住空間有限的特點，主推洗烘一體機、窗式冷氣機等小戶型適配商品，同時引進智能衛浴及全屋清潔電器等新興品類，填補市場空白。
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