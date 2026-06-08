鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 19:10

隨著美股科技股賣壓及聯準會升息預期，造成南韓股市周一 (8 日) 劇烈波動，過去半年湧入股市的南韓散戶，正面臨嚴峻的生存考驗。

特別是，自稱「螞蟻」的南韓散戶，狂押針對三星電子與 SK 海力士推出的兩倍槓桿型 ETF，使得在放大利潤的同時，也讓投資者在市場反轉時損失慘重。

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根據南韓央行 (BOK) 的報告，截至 2026 年 5 月底，南韓散戶的股市槓桿投資額已衝上 60 兆韓元 (約 390.6 億美元) 的歷史新高。這波熱潮部分歸功於 5 月 27 日推出的三星與 SK 海力士個股槓桿 ETF，這類產品提供每日兩倍的報酬率，吸引了大量擔心錯過漲勢 (FOMO) 的投資者。

儘管交易這類產品需先完成強制培訓，但已有超過 35 萬人報名加入，顯見其狂熱程度。

然而，市場的情勢在周一劇變。由於美股科技股賣壓及升息壓力，南韓綜合股價指數 (KOSPI) 單日一度重挫逾 8%。以散戶 Laura Byun 為例，她利用 1,500 萬韓元的銀行融資，購買三星電子槓桿 ETF，原本獲利 20% 的部位，在周一早晨瞬間轉為虧損 17%。Byun 表示，目前只能等待反彈，而這種恐慌性等待反映了許多「螞蟻」投資者的現狀。

數據顯示，這類高風險產品的主要買家是 40 多歲 (占 28.9%) 與 50 多歲 (28.7%) 的族群，30 多歲也占了 22.2%。2025 年南韓保證金投資成長率高達 72.5%，遠超美、中、日等國。

南韓財政部長崔相穆與央行官員均對此類「過度群聚行為」與放大的波動性表達擔憂。