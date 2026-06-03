鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 14:30

日元兌美元匯率周三 (3 日) 再度逼近 160 心理大關，市場對日本當局可能再度出手干預的警戒感急劇升溫。

日元徘徊160關口 日本政府干預警戒再成焦點(圖:shutterstock)

交易數據顯示，日元在東京交易時段一度跌至 159.91，而多名交易員指出，當日上午在 CME 集團的 EBS 交易平台上，匯價已觸及 160 關口，並在此價位出現相當大的成交量。

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儘管日本政府在 4 月 28 日至 5 月 27 日間已投入創紀錄的 11.73 兆日元 (約 733.5 億美元) 支撐匯率，但日元走勢依舊疲軟。財務大臣片山皋月今日對此重申，當局已做好準備，隨時會針對匯率波動採取必要行動。

目前日元面臨的壓力主要來自美日之間巨大的利差，以及地緣政治因素 (如美伊停火談判缺乏進展) 導致的原油價格高漲，進而加劇了貿易逆差的擔憂。

此外，市場正高度關注將於本周四到期的超過 80 億美元期權合約，其中行使價格落在 159.00 至 160.00 之間的合約數量龐大，使 160 成為關鍵的技術價位。

展望後市，市場目光集中在日本央行總裁植田和男今日下午的演講。 這是日銀 6 月金融政策決定會議前的最後一次重要發言。目前市場預期本月升息的機率超過 80%。