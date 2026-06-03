日元徘徊160關口 日本政府干預警戒再成焦點
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日元兌美元匯率周三 (3 日) 再度逼近 160 心理大關，市場對日本當局可能再度出手干預的警戒感急劇升溫。
交易數據顯示，日元在東京交易時段一度跌至 159.91，而多名交易員指出，當日上午在 CME 集團的 EBS 交易平台上，匯價已觸及 160 關口，並在此價位出現相當大的成交量。
儘管日本政府在 4 月 28 日至 5 月 27 日間已投入創紀錄的 11.73 兆日元 (約 733.5 億美元) 支撐匯率，但日元走勢依舊疲軟。財務大臣片山皋月今日對此重申，當局已做好準備，隨時會針對匯率波動採取必要行動。
目前日元面臨的壓力主要來自美日之間巨大的利差，以及地緣政治因素 (如美伊停火談判缺乏進展) 導致的原油價格高漲，進而加劇了貿易逆差的擔憂。
此外，市場正高度關注將於本周四到期的超過 80 億美元期權合約，其中行使價格落在 159.00 至 160.00 之間的合約數量龐大，使 160 成為關鍵的技術價位。
展望後市，市場目光集中在日本央行總裁植田和男今日下午的演講。 這是日銀 6 月金融政策決定會議前的最後一次重要發言。目前市場預期本月升息的機率超過 80%。
索尼金融集團資深分析師石川久美子認為，目前市場尚未完全消化 6 月升息的可能性。她指出，若日銀總裁植田和男的演講釋放出足以讓市場預期升息的鷹派言論，將能為日元提供支撐；反之，若演講被視為鴿派，日元可能會面臨大幅貶值的風險。
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