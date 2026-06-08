輝達與SK海力士宣布多年技術合作！共研下一代AI記憶體、支持AI工廠建設

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-08 09:10

輝達 (NVDA-US) 與韓國半導體大廠 SK 海力士於週一（8 日）宣布，雙方達成多年期技術合作，將聯合研發適配輝達人工智慧（AI）礎設施發展規劃的下一代記憶體產品，攜手加速全球 AI 工廠的建設進程。

輝達與SK海力士宣布多年技術合作。(圖：REUTERS/TPG)

輝達的公告指出，此次合作旨在解決高階記憶體產品研發週期長、製程工藝複雜及資本投入龐大等長期挑戰，透過長期供應保障，支撐全球 AI 工廠的持續建設。

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根據協議內容，SK 海力士將深入輝達所開拓的新市場，業務橫跨 AI 基礎設施、個人 AI 及實體 AI 三大領域，並將與輝達聯合為以下四大平台研發專屬記憶體產品：

Vera Rubin AI 超級電腦

Vera 中央處理器

搭載 RTX Spark 技術的個人電腦

Jetson Thor 機器人運算平台

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI 工廠是新一輪工業革命的核心驅動力，而高階記憶體則是確保其效能的關鍵環節。

他強調，SK 海力士長期以來在供應 AI 運算平台高階記憶體技術方面扮演核心角色，雙方將攜手為涵蓋尖端模型訓練、智慧自主 AI 及實體 AI 等多元應用場景，研發面向下一代記憶體產品

SK 集團董事長崔泰源則表示，這份協議印證了雙方多年來深度合作的深度，未來聯合研發的下一代記憶體產品，以及以 AI 技術優化半導體設計與製造流程的相關工作，將深刻影響未來 AI 基礎設施的發展格局。

加速電腦輔助設計與半導體模擬效率

在半導體製程加速方面，SK 海力士則將藉助輝達 CUDA-X 程式庫及輝達 PhysicsNeMo 框架，全面提升半導體模擬效率，優化技術電腦輔助設計及計算微影等工作流程，並加速企業內部模擬程式碼的運算效能。

此合作亦為晶片開發商、輝達及電子設計自動化（EDA）軟體供應商之間建立更緊密的協作模式奠定基礎。

打造晶圓工廠數位雙生，實現自動化生產

在智慧製造方面，SK 海力士正推動晶圓廠數位雙生平台建置，作為未來智慧工廠與自動化營運的重要基礎。

透過場景最佳化技術、輝達 Omniverse 平台以及 OpenUSD 工作流程，工程團隊能夠建立高度擬真的 3D 工廠模型，進而對複雜的半導體製造流程進行視覺化管理、模擬測試與效能優化。

此外，結合輝達以 GPU 加速的開源決策最佳化工具 cuOpt，以及輝達 Metropolis 工業 AI 平台，數位雙生系統可進一步提升自主移動機器人與各類生產設備的調度效率，優化整體工廠運作流程。