鉅亨網編輯林羿君 2026-06-08 07:10

鑑於美國勞動市場表現強勁，且通膨毫無降溫跡象，華爾街與華府專家預期，聯準會（Fed）即將在 10 天後召開的利率決策會議，將籠罩在「下一步可能是升息」的鷹派氛圍中。

5月非農太強會逼Fed變臉？本月會議緊盯三大升息線索。(圖:REUTERS/TPG)

過去八週以來，Fed 官員對通膨升溫的擔憂幾乎已達成共識。上週五公布的 5 月就業報告表現異常強勁，顯示就業市場持續熱絡，這無疑將使官員們更加緊盯通膨走勢。

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今年 2 月下旬伊朗爆發衝突之初，經濟學家雖預料到能源價格將飆升，但當時普遍認為這會抑制市場需求，進而阻礙通膨上揚。

然而，近期的數據卻表明，這場衝突帶來的威脅主要體現在通膨攀升，而非經濟成長放緩。

即將召開的 6 月會議，是新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）上任後首度主持的決策會議，投資人與經濟學家正密切關注他將如何應對政策轉向的訊號。

先前在爭取主席大位時，華許曾極力倡導降息，而這正是川普政府所樂見的政策方向。由於聯準會自 2024 年夏末以來一直處於寬鬆週期，一旦做出升息決定，將象徵著政策立場的重大轉折。

摩根士丹利美國首席經濟學家麥克 · 蓋本（Michael Gapen）指出，本次會議的一大關鍵，在於觀察沃許與當前鷹派立場的契合程度。

究竟他是會順應這個新的政策基調，還是會像川普政府的白宮官員一樣，堅稱即便就業市場強勁，未來仍有降息的空間？目前聯準會官員已進入會前「緘默期」，在 6 月 16 至 17 日的會議召開前，將不會對利率政策發表任何公開言論。

聯準會預計於美東時間 6 月 17 日週三公布利率決策與政策聲明，隨後將由華許主持政策記者會。

在本次利率決策會議中，雖然經濟學家普遍預期 Fed 維持利率按兵不動，但市場正密切關注 3 大線索，以確認決策官員是否對今年稍晚升息持開放態度。

一，政策聲明移除「偏向寬鬆」字眼

首先，政策會議上最顯著的變動，可能在於官員決定刪除聲明中「下一步政策為降息」的相關措辭。

這種「寬鬆偏向」是在去年 12 月確立的，當時聯準會完成了連續第三次降息，將基準利率降至 3.5% 至 3.75% 的區間。刪除這項文字，意味著聯準會下一步不論是升息或降息，都有同等的可能性。

前克里夫蘭聯準銀行總裁蘿瑞塔 · 梅斯特（Loretta Mester）認接受財經媒體《MarketWatch》專訪時表示，刪除聲明中的寬鬆傾向，是華許最直接且阻力最小的方式，能向外界證明他將完全依據客觀的經濟數據來做決策。

不過她也坦言，市場目前依然擔心他可能會屈服於川普政府的壓力，而傾向維持低利率。

二、點狀圖一窺官員對未來利率展望

另一個暗示升息的重大線索，將落於聯準會預測利率走勢的「點陣圖」上。

德銀美國首席經濟學家馬修 · 盧澤蒂（Matthew Luzzetti）指出，新公布的點陣圖可能會顯示，預期升息的官員人數已超越預期降息者。這將凸顯聯準會在過去三個月中，其立場發生了多麼劇烈的轉變。

回顧今年 3 月，當時沒有任何一位官員在點陣圖中預測升息，19 位官員中有 7 位預測今年降息一碼，7 位預期利率維持不變，另有 5 位預計降息兩次或以上。

三、Fed 對風險分布的評估有何轉變

第三個關鍵端倪，則在於聯準會對「風險分布」的評估。聯準會即將公布的圖表預計會顯示，官員們對通膨攀升的擔憂正大幅上升，而對勞動市場惡化的疑慮則顯著減少。

摩根士丹利的蓋本指出，這一點至關重要，因為只要存在物價飆升的風險，聯準會就有充分的理由啟動升息。

梅斯特更直言，聯準會今年有很大的機率會採取升息行動，且最快可能在今年夏末登場。她期望官員們能在本次會議中深入探討重啟升息的必要條件，因為以當前的總經環境來看，升息的主張已具備合理性。

華許首秀外界關注體制變革

除了利率本身，專家們也正密切觀察華許在首場決策會議後，會如何與大眾進行溝通。這位新任主席曾誓言要對聯準會帶來「體制變革」，並批評官員過去過於熱衷於公開發表言論。