輝達將在韓設立研發中心！黃仁勳：已開始招募人才
鉅亨網編譯陳韋廷
美國 AI 晶片巨擘輝達將在南韓設立研發中心，目前已開始招聘相關人才。 該中心將成為輝達加強與南韓 AI 技術合作的重要據點。
未來，輝達打算與三星、SK、LG、現代汽車等主要韓企攜手強化 AI 供應鏈，並在機器人和物理 AI 領域展開合作。
黃仁勳表示，他此行為南韓帶來了「眾多商業機會」這一驚喜禮物，同時首次公開了輝達在韓國建設研發中心的計畫。
業界此前曾預估，黃仁勳此次訪韓可能推動輝達在韓國建立 AI 相關研發中心，如今這一計畫已被正式確認。
黃仁勳說：「我們已經開始招聘相關人才，並計劃在新的園區持續擴大招聘規模。 待人才儲備達到一定規模後，我們將立即啟動研發中心建設。」
他指出，AI、機器人技術以及先進製造業環境，是輝達決定在南韓設立研發中心的重要原因。
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