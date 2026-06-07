輝達將在韓設立研發中心！黃仁勳：已開始招募人才

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-08 04:10

美國 AI 晶片巨擘輝達將在南韓設立研發中心，目前已開始招聘相關人才。 該中心將成為輝達加強與南韓 AI 技術合作的重要據點。

(圖:shutterstock)

未來，輝達打算與三星、SK、LG、現代汽車等主要韓企攜手強化 AI 供應鏈，並在機器人和物理 AI 領域展開合作。

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黃仁勳表示，他此行為南韓帶來了「眾多商業機會」這一驚喜禮物，同時首次公開了輝達在韓國建設研發中心的計畫。

業界此前曾預估，黃仁勳此次訪韓可能推動輝達在韓國建立 AI 相關研發中心，如今這一計畫已被正式確認。

黃仁勳說：「我們已經開始招聘相關人才，並計劃在新的園區持續擴大招聘規模。 待人才儲備達到一定規模後，我們將立即啟動研發中心建設。」