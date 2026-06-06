鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-06 09:00

SpaceX IPO 獲 1500 億美元認購需求 路演大談 23 兆美元 AI 太空商機

SpaceX IPO獲1500億美元認購需求 路演大談23兆美元AI太空商機 (圖:Shutterstock)

知情人士透露，太空探索公司 SpaceX 已為首次公開發行 (IPO) 吸引約 1500 億美元認購需求，約為募資目標 750 億美元的兩倍。雖然對多數熱門 IPO 而言，超額認購兩倍並不算特別驚人，但仍可看出市場對於這檔史上最大 IPO 的需求仍相當強勁。

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知情人士也強調，在下周正式定價之前，投資人需求仍可能出現變化。許多大型機構投資人習慣在 IPO 流程後期才提交認購訂單，因此目前數字僅代表投資意向 (indications of interest)，最終配售結果仍須等到定價時才能確定。

路演大打 AI 與太空資料中心牌

SpaceX 本周展開 IPO 路演，向投資人推銷該公司在火箭發射、衛星網路以及人工智慧 (AI) 業務能帶來的龐大市場機會。

一名避險基金經理說：「很多人未來需要解釋的是，為什麼自己沒有持有 SpaceX，而不是為什麼決定買進它。」

SpaceX 強調其火箭發射業務的獨特性。公司指出，過去三年全球送入軌道的酬載重量中，絕大部分由 SpaceX 完成，同時也凸顯 Starlink 衛星網路業務的競爭優勢。

宣稱 AI 商機高達 23 兆美元

SpaceX 在路演中進一步描繪 AI 業務藍圖，宣稱未來相關市場商機高達 23 兆美元，並自詡為全球唯一能突破地面限制、利用太空建置 AI 運算能力的企業，未來有望承接龐大需求。

SpaceX 指出，美國電力供應與運算能力擴張速度落後中國，部分原因在於大型基礎建設專案面臨各種障礙。該公司認為，透過 SpaceX 火箭將資料中心及相關基礎設施部署至太空，將有機會解決這項瓶頸。

SpaceX 在簡報中表示：「透過大幅降低進入太空的成本，我們得以擴大使命，解決地球上一些最迫切的挑戰，包括縮小數位落差，目標是讓超過 30 億尚未連上網際網路的人口接觸網路與人類累積的知識。」