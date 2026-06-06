鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-06 11:30

多家韓媒週五 (5 日) 報導，輝達執行長黃仁勳睽違約八個月後再度訪問南韓，不僅與南韓科技巨頭高層大啖燒肉、暢飲燒酒啤酒，更拋出四項全新 AI 業務布局，宣示輝達正加速搶攻下一個 AI 競爭戰場「實體 AI」(Physical AI)，並將南韓視為關鍵合作夥伴。

黃仁勳：為南韓帶來輝達四項新業務 (圖：shutterstock)

黃仁勳於 5 日稍早搭乘私人專機抵達南韓。他在機場接受媒體訪問時表示：「南韓有許多值得投資的產業，而機器人將是下一個重大產業。南韓市場目前發展非常良好。」

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當被問及是否替南韓帶來禮物時，黃仁勳笑著回答：「我為南韓帶來了很多生意，而且還有一些驚喜。」

5 日晚間，黃仁勳與 SK 集團會長崔泰源、LG 集團會長具光謨以及 Naver 創辦人李海珍，在首爾弘大附近一家烤五花肉餐廳聚餐。

這場被韓媒稱為「大哥聚會」的晚宴，延續去年 10 月他與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣舉行「炸雞啤酒聚會」的話題熱度，再度成為南韓科技圈焦點。

據報導，席間具光謨親自烤肉並招待黃仁勳品嚐燒酒啤酒混合的「炸彈酒」，黃仁勳也興致高昂地高喊「Go Korea、Go SK、Go LG、Go Naver」，帶動現場氣氛。李海珍則現場展示 Naver Pay Connect 與 Face Pay 臉部辨識付款服務，讓黃仁勳對南韓數位支付技術留下深刻印象。

然而，這趟訪韓真正的重頭戲並非餐敘，而是輝達對實體 AI 產業的布局。

與去年聚焦高頻寬記憶體 (HBM) 供應鏈不同，黃仁勳此次將重點放在機器人、自駕車、智慧工廠等未來產業應用，希望進一步深化與南韓企業合作。

黃仁勳指出，南韓不僅是全球製造業重鎮，也具備世界級機器人與工業技術能力，非常適合導入輝達的實體 AI 解決方案。

所謂實體 AI，是讓機器人與智慧設備能夠理解現實環境、進行決策並執行任務的人工智慧技術，被視為生成式 AI 之後的下一個重要戰場。目前輝達正與 Google (GOOG-US)、特斯拉 (TSLA-US) 以及 Figure AI 等企業展開激烈競爭。

業界分析認為，訓練實體 AI 模型需要大量來自工廠、自動化產線與真實場域的數據，而南韓擁有完整製造業體系與豐富工業數據資源，對輝達而言具有高度戰略價值。

黃仁勳席間透露，此行特別為南韓帶來四項新業務，包括下一代 AI 加速器平台 Vera Rubin、新一代中央處理器 Vera CPU、首款 AI 筆電平台 RTX Spark，以及專為人形機器人打造的邊緣 AI 超級電腦 Jetson Thor。

他同時宣布，輝達已開始在南韓設立 AI 技術中心 (AI Technology Center)，並積極招募當地 AI 研究人員與機器人專家，希望與南韓產業共同推動下一階段 AI 創新。

不過，黃仁勳大力推廣實體 AI 平台的策略，也引發部分業界人士關注。

目前輝達正積極推動 Omniverse 數位分身平台、Isaac 機器人平台以及 Cosmos 實體 AI 平台，希望將其導入智慧工廠與全球製造業體系。

部分分析人士認為，輝達看似協助各國發展「主權 AI」(Sovereign AI)，實際上則是藉由建立產業標準，進一步強化自身在全球 AI 生態系中的主導地位。

有科技業人士指出，黃仁勳始終強調各國應建立自主 AI 能力，但最終仍需建立在輝達晶片、軟體與平台之上。