〈航運指數〉SCFI連6彈 艙位偏緊 運價還有上漲空間

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-05 16:18

上海航交所今 (5) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，呈現連 6 周反彈，本周續彈 154.75 點至 2726.48 點，漲幅 6.02%，四大航線運價均續漲，貨攬業者表示，整體艙位維持偏緊。

SCFI連6彈。(鉅亨網資料照)

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 續漲 130 美元至 2605 美元，漲幅 5.25%；遠東到地中海每 TEU 漲 82 美元至 3832 美元，彈幅 2.19%。

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而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價彈升 403 美元至 4552 美元，漲幅 9.7%，遠東到美東每 FEU 彈升 408 美元，來到 5741 美元，漲幅 7.65%。

貨攬業者指出，整體市場受中東局勢、年度合約定價、航線重整，以及油價和美國內陸運輸成本增加等影響，航商自 6 月起陸續調漲海運費和燃油附加費，來反映營運成本壓力。