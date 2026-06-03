慧洋-KY 5月營收創21個月來新高 散裝運價偏高Q2樂觀
鉅亨網記者王莞甯 台北
散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 5 月合併營收 18.17 億元，月增 10.41%，年增 45.87%，創 2024 年 9 月以來新高，而 5 月自結營業利益 6.79 億元，年增 275.53%，營業利益率達 37%，稅前盈餘達 5.73 億元，年增 51.39%，每股盈餘 (EPS) 0.77 元；慧洋表示，第二季大宗原物料出貨暢旺，樂觀看待。
慧洋前 5 月合併營收 78.02 億元，年增 27.42%，營業利益 24.05 億元，年增 284.49%，稅前盈餘 21.31 億元，年增 728.36%，EPS 2.86 元。
慧洋說明，5 月散裝運價延續 4 月高檔表現，觀察第二季整體大宗原物料出貨旺季，南美洲穀物以及澳洲、印尼煤炭持續強力輸出。
面對全球政治和經濟局勢膠著，慧洋指出，即便美伊戰事影響使燃油價格高漲，但旗下船舶以出租為主，燃油成本由租家負擔，對營運影響甚微，而在船舶週轉率下降、大宗原物料需求暢旺下，有助運價指數處高檔水準。
慧洋於 5 月下旬有今治造船打造的輕便型 (40000 噸，船名 Paiwan Fortune)NOx 第三期環保節能船加入營運，今年尚有 4 艘新船將依既定時程投入。
慧洋表示，視市場行情汰弱老舊船舶，今年截至 5 月底，處分認列 1 艘船舶，另有 2 艘則預計於第三季交付給買家後認列。
- 有錢景!黃仁勳:應該「盡可能、持續」用銅
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告