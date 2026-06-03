慧洋-KY 5月營收創21個月來新高 散裝運價偏高Q2樂觀

散裝航商慧洋 - KY( 2637-TW ) 今 (3) 日公布 5 月合併營收 18.17 億元，月增 10.41%，年增 45.87%，創 2024 年 9 月以來新高，而 5 月自結營業利益 6.79 億元，年增 275.53%，營業利益率達 37%，稅前盈餘達 5.73 億元，年增 51.39%，每股盈餘 (EPS) 0.77 元；慧洋表示，第二季大宗原物料出貨暢旺，樂觀看待。

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面對全球政治和經濟局勢膠著，慧洋指出，即便美伊戰事影響使燃油價格高漲，但旗下船舶以出租為主，燃油成本由租家負擔，對營運影響甚微，而在船舶週轉率下降、大宗原物料需求暢旺下，有助運價指數處高檔水準。