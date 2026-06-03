鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 17:00

外媒最新報導指出，馬斯克旗下 SpaceX 計畫以每股 135 美元發行約 5.556 億股新股，目標募資 750 億美元，對應估值達 1.75 兆美元，有望超越沙烏地阿美 2019 年 294 億美元募資案，創全球資本市場史上規模最大 IPO 案。

史上最大IPO定價了！SpaceX每股135美元募資750億 估值1.75兆美元追上英國GDP (圖:shutterstock)

根據安排，SpaceX 預計周四 (4 日) 啟動機構路演，下周四 (11 日) 定價，最快下周五 (12 日) 以股票代碼「SPCX」於那斯達克交易所掛牌上市。

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《路透社》報導，SpaceX 此次採取「全新股發行」(All-primary Offering) 架構，現有股東不參與出售，募得資金將全數用於擴充 AI 運算基礎設施及星鏈等核心業務，馬斯克本人持股亦須鎖定 366 天。

不同於先設價格區間再依需求調整的慣例，SpaceX 在初步接觸投資人前便拋出明確定價，且打算分配高達 30% 發行份額予散戶，在華爾街大型 IPO 中相當罕見。

將 xAI 業務併入後，SpaceX 將自身定位為橫跨航太發射、衛星網路與軌道 AI 算力的垂直整合帝國，其中星鏈早已成為貢獻主要營收與利潤的「現金牛」，而 AI 與星艦 (Starship) 開發則仍處於高強度投入期。

財務數據顯示，SpaceX 今年 Q1 營收 46.9 億美元，較去年同期成長，但受 AI 燒錢拖累，去年全年由盈轉虧、淨虧損約 49.4 億美元。

若以 1.75 兆美元估值計算，股價營收比 (P/S) 逾 90 倍，遠高於特斯拉等科技巨頭。

晨星 (Morningstar) 則給出 7800 億美元公允價值，不足目標估值一半。

分析師指出，投資人本質上是在押注軌道 AI 算力與火星計畫的長期願景，同時須承擔高槓桿治理與持續虧損風險。