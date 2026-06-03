黃仁勳開金口 邁威爾兩天狂飆38% 納入標普500成新催化劑

鉅亨網編譯許家華 2026-06-04 07:00

（圖：Shutterstock)

邁威爾股價 4 日上漲 3.7%，收在 301.65 美元，創下歷史收盤新高。根據道瓊市場數據，該公司前一個交易日才剛大漲 33%，寫下上市以來最大單日漲幅紀錄。短短兩個交易日累計漲幅超過 38%，成為近期美股最受矚目的 AI 概念股之一。

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本輪漲勢始於黃仁勳日前在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 演講時公開表示，邁威爾有望成為「下一家兆美元企業」。這番言論迅速點燃市場熱情，吸引資金大量湧入。

黃仁勳並透露，輝達 (NVDA-US) 已向邁威爾投資 20 億美元，雙方正深化合作，讓企業客戶能夠整合兩家公司產品，打造客製化 AI 基礎設施與大型資料中心系統。市場認為，這項合作將使邁威爾在 AI 網路晶片、客製化加速器及高速互連領域獲得更多成長機會。

截至 4 日收盤，邁威爾市值已超過 2,540 億美元。雖然距離兆美元企業仍有相當距離，但已成為目前符合資格、且尚未納入標普 500 指數企業中市值最大的一家公司。

事實上，華爾街近幾季以來已多次討論邁威爾加入標普 500 的可能性。由於標普 500 季度調整通常於每季第三個星期五生效，今年 6 月調整日預計落在 6 月 19 日，市場正密切關注標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 是否會將邁威爾納入成分股名單。

分析師指出，若成功入選標普 500，邁威爾股價可能迎來另一波上漲動能。原因在於追蹤標普 500 指數的 ETF 與被動型基金管理資產規模高達數兆美元，一旦公司成為成分股，相關基金必須同步買進股票以符合指數配置要求，往往能帶來可觀買盤。

歷史經驗顯示，許多新納入標普 500 的企業在消息公布後至正式生效期間，股價通常會出現額外漲幅。部分研究指出，新成分股平均可獲得數個百分點至兩位數漲幅的短期超額報酬。

不過，市場人士也提醒，邁威爾並非百分之百確定本次就能入選。標普 500 成分股調整並非完全依照市值排序決定，最終仍由標普道瓊指數委員會裁量決定。過去也曾出現符合資格的大型企業未在當季獲納入的案例。

除了指數題材外，AI 產業快速成長仍是邁威爾最重要的基本面支撐。近年來，邁威爾積極布局 AI 資料中心交換器、光學互連、客製化 ASIC 晶片及高速網路解決方案，並與多家雲端服務供應商及 AI 基礎設施業者建立合作關係。

在輝達、超微半導體 AMD(AMD-US)、博通 (AVGO-US) 等 AI 供應鏈企業股價紛紛創高之際，投資人正尋找下一波受惠者。隨著黃仁勳親自背書、AI 需求持續爆發，以及標普 500 納入預期升溫，邁威爾已成為市場眼中最具潛力的 AI 明星股之一。