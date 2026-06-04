黃仁勳即將訪韓！一個追蹤行程網站走紅 訪問量急升
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳即將訪問韓國，一個追蹤其行蹤的網站引發廣泛關注。自本周二（2 日）開始，這個名為「黃仁勳足跡」（Jensen Huang"s Footsteps）網站開始引發關注，過去幾日訪問量急劇攀升。
「黃仁勳足跡」網站實時追蹤黃仁勳訪韓行程，同步播報韓國相關上市公司股價走勢。截至 4 日上午 9 點，網站在線訪客約 300 人，累計訪問人次超過 5.4 萬。
該網站由一名獨立開發者搭建，自動匯總各大媒體關於黃仁勳的相關報導，並以地圖形式展示他的行程安排與預估到訪地點。
除此之外，用戶可在該網站實時查看業內俗稱 「黃仁勳概念股」 的股價漲跌幅，如三星電子、SK 海力士、Naver、LG 電子等企業。
該網站首頁附帶免責聲明，警告其訊息不構成任何股票買賣建議，對用戶投資盈虧概不負責，同時指出網站所提供的訊息未經官方確認，而是基於媒體報導及其它來源推測。
黃仁勳將於明日（5 日）離台，他在今晚前往寧夏夜市，品嚐圓環邊蚵仔煎。
黃仁勳 5 月 30 日訪台，已停留 13 天，且行程滿檔。除了本周 GTC Taipei 與電腦展相關行程，上周他也與供應鏈夥伴見面，舉辦兆元宴，也召開台灣員工大會。
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