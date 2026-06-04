黃仁勳即將訪韓！一個追蹤行程網站走紅 訪問量急升

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-04 21:16

輝達執行長黃仁勳即將訪問韓國。（圖：Shutterstock）

「黃仁勳足跡」網站實時追蹤黃仁勳訪韓行程，同步播報韓國相關上市公司股價走勢。截至 4 日上午 9 點，網站在線訪客約 300 人，累計訪問人次超過 5.4 萬。

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該網站由一名獨立開發者搭建，自動匯總各大媒體關於黃仁勳的相關報導，並以地圖形式展示他的行程安排與預估到訪地點。

除此之外，用戶可在該網站實時查看業內俗稱 「黃仁勳概念股」 的股價漲跌幅，如三星電子、SK 海力士、Naver、LG 電子等企業。

該網站首頁附帶免責聲明，警告其訊息不構成任何股票買賣建議，對用戶投資盈虧概不負責，同時指出網站所提供的訊息未經官方確認，而是基於媒體報導及其它來源推測。

黃仁勳將於明日（5 日）離台，他在今晚前往寧夏夜市，品嚐圓環邊蚵仔煎。