鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-04 15:50

隨著人工智慧 (AI) 浪潮進入新的發展階段，市場焦點正從傳統的「科技七巨頭」(Magnificent 7) 轉移至一群被稱為「拋物線七雄」(Parabolic 7) 的半導體與 AI 硬體公司。

美股「科技七巨頭」已經過氣？「拋物線七雄」因飆漲成投資者新寵(圖:shutterstock)

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在「拋物線七雄」中，SanDisk 是當之無愧的領頭羊。受惠於 NAND 記憶體市場的爆發，SanDisk 今年以來 (YTD) 股價暴漲 623%，過去一年的漲幅更達到驚人的 4,498%。其第三季財報顯示，數據中心部門營收同比激增 645%，執行長 David Goeckeler 稱此為公司的「根本性拐點」。

緊隨其後的是美光科技，其股價今年上漲 273%，過去一年漲幅達 986%。美光的成長動力源於市場對高頻寬記憶體 (HBM) 的強勁需求，該公司營收在單季內增長了 196%，被執行長 Sanjay Mehrotra 譽為「不可或缺的 AI 推動者」。

戴爾在 AI 伺服器市場展現了極強的爆發力，其 AI 伺服器營收同比增長 757%，第一季度訂單量高達 244 億美元。然而，戴爾也面臨著毛利率從 21% 壓縮至 18% 的潛在風險。

Marvell 則憑藉客製化 AI 晶片與 1.6T 光學元件技術，今年股價上漲 243%。其第一季數據中心營收占總營收的 76%，且公司大幅調高了 2027 與 2028 財年的展望，顯示出 AI 基礎設施需求的持續性。

英特爾雖然被視為轉型股，但在被選為 NVIDIA DGX Rubin 系統的主機 CPU 後，股價今年也已反彈 192%。

儘管漲勢凌厲，策略師 Ben Emons 提出了「拋物線廣度」的警訊。目前標普 500 指數中，股價高於 200 日移動平均線 100% 以上的股票市值占比約為 4%，且自 4 月以來急劇上升。

Emons 警告，當拋物線走勢達到極端 (如 SanDisk)，發生近 100% 崩盤的數學機率將會增加。此外，市場上也出現了「獲利泡沫」的擔憂，雖然第一季科技業增長超過 54%，但這種極端的盈餘驚喜廣度已達到 2021 年以來的最高點。