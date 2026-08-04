鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-04 18:36

德微 (3675-TW) 今 (4) 日公告 7 月營收 2.91 億元，月增 3.97%，年增 29.78%，再創單月營收新高，累計前 7 月營收達 17.76 億元，年成長 19.02%。德微指出，受惠客戶需求強勁、高附加價值出貨攀升，7 月營收續創新高，第二季則隨著產品組合優化，毛利率回升至 4 成，創下歷史次高，每股稅後純益達 2 元，

德微第二季營收 8.01 億元，季增 16.99%，年增 24.52%，毛利率 40.8%，季增 2.5 個百分點，年增 8.2 個百分點，營業淨利 1.41 億元，季增 38.05%，年增 554.49%，稅後純益 1.06 億元，季增 32.5%，年增 322.36%，每股稅後純益 2 元。

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德微上半年營收 14.86 億元，年增 17.11%，毛利率 39.6%，年增 4.4 個百分點，營業淨利 2.43 億元，年增 142.15%，稅後純益 1.86 億元，年增 611.17%，每股稅後純益 3.51 元。

上半年累計營收達 14.85 億元，毛利率升至 4 成，稅後純益 1.86 億元，較去年同期大幅成長 611%，每股盈餘（EPS）3.51 元，營收與獲利同步攀升。

德微表示，今年以來受惠 AI 應用、車用電子與工控產品需求強勁，加上客戶低庫存回補，以及高附加價值產品出貨比重提升，帶動整體營運規模擴大，稼動率全面上揚。因應終端應用需求持續成長，德微積極推動產品升級，並深化與國內外客戶的合作，以掌握功率半導體產業的成長契機。

德微近年持續深化 IDM 布局，由旗下子公司亞昕科技負責晶圓製造，德微聚焦功率元件封裝，並透過銷售通路子公司喜可士拓展市場，建構涵蓋晶圓製造、封裝及銷售的垂直整合體系，持續強化產品開發、產能調度與客戶服務，相關綜效亦逐步反映於營運表現。

德微看好，隨著全球半導體供應鏈重組，以及客戶對供應來源多元化的需求增加，公司憑藉自主製造、品質管理、供貨彈性及產品客製化能力，持續強化國際競爭優勢，並加速布局高附加價值產品應用。

展望下半年，德微表示，隨著高毛利產品逐步放量，公司將持續優化產品組合與營運效率，並積極爭取全球供應鏈調整所帶來的新客戶與合作機會，對下半年營運表現深具信心。