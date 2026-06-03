麗清4月轉盈 單月EPS 0.24元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-03 23:17

車用零組件廠麗清 (3346-TW) 近日有價證券於集中交易市場達注意交易資訊標準，在主管機關要求下公布 4 月自結損益，單月合併營收 6.87 億元，年減 15%，稅前盈餘約 2600 萬元，稅後純益約 2900 萬元，每股純益 (EPS)0.24 元，年增 152%，也較第一季每股虧損 0.67 元明顯優化。

麗清4月轉盈。(鉅亨網資料照)

麗清說明，積極推動汽車事業接單結構優化，聚焦較高附加價值產品和訂單組合，本業獲利能力穩健，且去年 4 月有美元明顯走貶產生業外匯兌損失。

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麗清進一步說明，墨西哥新廠預計下半年投入營運，已接獲韓國品牌車系的北美車款訂單，預計第一季起陸續交貨，整體訂單能見度達 2029 年。