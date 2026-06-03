麗清4月轉盈 單月EPS 0.24元
鉅亨網記者王莞甯 台北
車用零組件廠麗清 (3346-TW) 近日有價證券於集中交易市場達注意交易資訊標準，在主管機關要求下公布 4 月自結損益，單月合併營收 6.87 億元，年減 15%，稅前盈餘約 2600 萬元，稅後純益約 2900 萬元，每股純益 (EPS)0.24 元，年增 152%，也較第一季每股虧損 0.67 元明顯優化。
麗清說明，積極推動汽車事業接單結構優化，聚焦較高附加價值產品和訂單組合，本業獲利能力穩健，且去年 4 月有美元明顯走貶產生業外匯兌損失。
麗清進一步說明，墨西哥新廠預計下半年投入營運，已接獲韓國品牌車系的北美車款訂單，預計第一季起陸續交貨，整體訂單能見度達 2029 年。
另一方面，麗清培養中長期營運第二成長曲線，正式切入人形機器人與四足機器人 (機器狗) 等 AI 實體機器人應用市場，旗下機器人關節控制模組產品打入敏實集團智能機器人及機器狗供應鏈，預計第三季起陸續小量出貨。
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