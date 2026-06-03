鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-03 14:20

川普政府周二 (2 日) 正式提起上訴，挑戰法官要求美國海關向所有進口商退還約 1660 億美元關稅的裁定，這些稅款源自川普政府依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)課徵的全球關稅。

美國司法部已向美國國際貿易法院 (ITC) 提出上訴通知。政府律師先前即表示，將升高退款訴訟爭議，主張承審法官 Richard Eaton 無權要求政府向所有已繳納關稅、但未提起訴訟的進口商退款。

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最高法院今年 2 月雖已裁定 IEEPA 關稅違法，但並未處理退款問題，而是交由下級法院裁決。

司法部同日也針對另一項裁定提出上訴。Eaton 先前要求美國海關暨邊境保護局 (CBP) 局長 Rodney Scott 親自出庭，說明政府退款進度與執行情況，並在 5 月 29 日駁回司法部認為本案不符合強制要求高階官員出庭作證的「特殊情況」標準的主張。

以上兩項爭議接下來都將由美國聯邦巡迴上訴法院 (Federal Circuit) 審理，而敗訴的那一方無論是誰，未來仍可能再次將案件上訴至美國最高法院。

根據 CBP，透過政府在最高法院敗訴後建立的線上申請系統，已著手退還約 850 億美元關稅款項。

不過，川普政府主張，退款平台是依據行政機關本身權限建立，Eaton 無權要求政府向所有進口商退款，特別是那些關稅案件已結案、且未參與訴訟的企業。

司法部援引最高法院去年另一項判決指出，聯邦法官不得輕易發布涵蓋全國、適用於非訴訟當事人的普遍性禁制令。

許多貿易律師則擔心，政府目前把過多退款責任轉嫁給進口商，特別是可能缺乏資金或專業能力的中小企業，不論是透過退款平台申請，或另行提告爭取退款。

在最高法院推翻川普政府援引 1977 年緊急權力法課徵的關稅之後，Eaton 負責整合紐約國際貿易法院過去一年累積的數千件退款訴訟，並命令海關重新計算所有進口商品關稅，退還超額徵收部分。

不過，法院後來暫停執行命令，讓 CBP 有時間建立退款系統。該平台於 4 月上線後運作大致順利，但政府表示，部分較複雜案件仍無法處理，包括已完成最終結算的關稅案件。

由於 CBP 遲遲未提出完整退款時程，Eaton 於 5 月底排定聽證會，準備討論是否解除暫停令，進一步要求政府全面執行退款。

司法部則認為，要求 CBP 局長 Scott 親自作證並不合理，因為其他官員更了解退款技術細節，也更適合說明全面退款的執行困難點。此說法遭到 Eaton 迅速駁回，理由是法院需要直接聽取決策者與行政主管說明，以了解川普政府是否有意退還全部關稅，以及將如何執行。

最高法院今年 2 月以 6 比 3 裁定，川普援引 IEEPA 課徵全球關稅違法，但刻意避開退款問題。當時持反對意見的 Brett Kavanaugh 大法官即警告，退款程序很可能變成「混亂局面」。