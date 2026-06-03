鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-03 16:27

美國貿易代表署（USTR）公布強迫勞動 301 調查報告，建議對全球 60 個經濟體加徵關稅。行政院今（3) 日表示，此建議稅率並未立即生效，且台灣因簽署對等貿易協定（ART）做出具體承諾，名列建議課徵最低稅率 10% 的 14 國之內。政府有信心在 7 月底前的最終結果中，充分反映談判成果並取得相對優惠待遇。

台灣遭列強迫勞動301調查名單將加稅！政院：目前為最低稅率且未定案 有信心獲最優惠。（圖：shutterstock）

USTR 這次依據 1974 年貿易法第 301 條款針對全球 60 個經濟體公布調查，認定 54 個國家未實施且未有效執行強迫勞動貨品進口禁令、6 個國家未有效執行強迫勞動貨品進口禁令，並建議加徵 10% 或 12.5% 的不同額外稅率。

‌



其中，USTR 針對台灣、印尼、馬來西亞等國，因為已經與美國簽署對等貿易協定（ART）並承諾執行強迫勞動貨品進口禁令，以及針對歐盟、加拿大、英國等國因為已經實施或部分實施強迫勞動貨品進口禁令，這兩類共 14 個國家，美方皆建議額外加徵較低的 10% 稅率。至於日本、南韓、中國、印度等 46 個國家，美方則建議額外加徵較高的 12.5% 稅率，不過相關稅制措施目前都還沒有立即公告生效。

USTR 在報告中建議，依據 301 條款課稅的項目不包括已經被課徵 232 關稅的產品項目及其零組件，以及如果課稅後會造成美國國內供應短缺的品項等。針對這次公告建議加徵額外關稅，自即日起到 7 月 6 日為止，利害關係人都可以提出評論意見，美方也將於 7 月 7 日召開公聽會，公聽會結束後 5 天內利害關係人還能提出反駁意見。目前 USTR 在調查報告或聯邦公報中，都還沒有提及最終採行措施的具體公布日期。

行政院臺美經貿工作小組指出，台灣自 3 月 12 日美方展開 301 調查以來，就一直積極與美方溝通，包含提交書面意見、公聽會後反駁意見以及進行雙邊諮商。台灣也向美方強調，未來相關部會將會以貿易法為管制法源，遵循台灣內部的跨部會審定程序討論決議後，限制輸入強迫勞動貨品，以維護國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理。