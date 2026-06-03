台灣新創環境全球第二！卓揆喊40萬AI人才 9月送審中小微轉型條例首納新創
鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院長卓榮泰昨（2）日出席「InnoVEX 2026」開幕典禮時表示，目前台灣新創公司已超過 1 萬家，根據「全球創業觀察（GEM）」最新評比，台灣創業環境排名全球第二，在 AI 解決方案及企業永續等指標更被評為「極優」。卓榮泰強調，政府在發展高科技的同時，不會忘記新創的發展性，賴清德總統已宣布未來 8 年將投入新台幣 1,000 億元預算，全力扶植中小微企業及新創產業轉型升級，同時中小微轉型升級條例將正式納入新創，並於 9 月送立院審查。
為了將政策法制化，政府正研議將「中小微企業多元振興發展計畫」推動為《中小微企業轉型升級發展條例》，該條例不僅納入中小微企業，也會將新創產業涵蓋其中。行政院預計今年 9 月立法院新會期開始後，就會將該條例送至立法院審議，期盼給予新創產業更多支持，培育出台灣下一隻耀眼的獨角獸。
卓榮泰指出，賴清德總統推動「AI 新十大建設」，目標是在台灣既有的硬體優勢上，進一步強化軟體設計能力，將智慧應用導入百工百業，最終形成「全民智慧生活圈」。政府將透過研發量子、矽光子、AI 機器人等關鍵技術，建構台灣主權 AI 及算力中心，進而培育暨延攬 40 萬 AI 人才，並引進逾千億元資金投入，藉此帶動各縣市均衡發展，穩固台灣在全球高科技領域的領先地位。
受惠於近年經濟成長的亮眼表現，卓榮泰宣布，目前台灣失業率已降至 3.3%，創下 26 年來同月新低；同時，2026 年全年經濟成長率也持續成長，預估會達到 9.64%，顯示台灣已具備能力與條件，在未來創造更好的經濟成長率、更高的人均 GDP 與更多的就業機會。
台灣新創團隊近年在國際舞臺上表現相當亮眼，在 SelectUSA Tech 新創競賽當中，近 5 年有 16 家榮獲大會前 3 名佳績，並成功促成 20 家新創企業獲得投資，累積募資金額達新台幣 25.3 億元，另有 8 家新創企業已在美國設立公司。卓榮泰強調，台灣不僅有台積電、聯發科、華碩、和碩、宏碁、鴻海等科技大廠，也與美光、艾司摩爾等國際大廠深化合作，未來將透過《中小微企業轉型升級發展條例》讓百工百業同步成長。
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