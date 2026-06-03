鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-03 20:28

隨著國際入境旅遊市場漸進復甦及國旅需求持續發展，交通部觀光署今 (3) 日公布我國旅館業於今 (2026) 年第 1 季呈現穩定成長趨勢，據統計 2024-2026 住用率分別為 49.29%、51.61% 及 53.11%，連續 3 年成長。在價格方面，旅館業 1 晚平均房價為 3,101 元，與去 (2025) 年同期相比漲幅約 1.5%，主要為電價、人力及食材成本等營運成本影響調漲。

以住客人次分析，今年首季旅館業總住客人次達 1,821.8 萬人次，2024 及 2025 年同期分別為 1,741.7 萬及 1,775.8 萬人次，同樣呈現了連續 3 年成長。

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另目前旅宿市場仍以國旅需求為主要支撐，第 1 季中本國籍住客達 1,309.1 萬人次，占整體住客人次 71.9%，也反映國旅市場逐漸朝多元化及深度化發展。

從市場分布來看，觀光署指出，約有 8 成的旅館房價低於整體平均水準，顯示旅館業者亦持續依不同旅客需求，提供多元住宿產品與價格選擇；部分旅客則更加重視住宿品質與特色體驗，進一步帶動精緻化及特色型旅館市場發展。

觀光署也強調，隨著旅遊型態改變，旅客除住宿需求外，也更加重視在地文化、餐飲、美學及體驗活動等附加價值，讓旅宿空間逐漸成為旅遊體驗的重要一環。